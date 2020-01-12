Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина показалась на публике в легком наряде, что позволило поклонникам увидеть и оценить некоторые достоинства ее фигуры

Звезда телевидения, показала как ей отдыхается. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на ее Instagram.

Так на новых опубликованных Машей кадрах буквально чувствуется теплый, если не сказать - жаркий летний бриз. Украинская знаменитость предстала перед камерой в стильной пляжной накидке или халате с "хищным" принтом, ее прелестную головушку украсиа шляпа с широкими полями, а также платок - босая, улыбающаяся и в стильной солнцезащите Маша выглядела просто потрясающе.

Поклонники поспешили "понежить" знаменитость в комплиментах, пишут, что отдых ей на пользу, она "свежа", "прекрасна", большая модница и вообще "умница на зависть всем врагам".

Ранее сообщалось о комическом случае со звездой. На кадрах из гримерки присутствовала сама звездная ведущая, а также видно Юрия Ткача – известного украинского комика и артиста. Возле Ефросининой стоит милейшей наружности девочка – вероятно, дочь Ткача Лиза. Так девочка ранее сказала, что Маша молодая, будто ей 18 лет – такие «речи» знаменитость очень порадовали и она просто расплылась в улыбке, затем забрала ребенка на руки и всячески любезничала с малышкой.

«И пускай тут я похожа на вахтёршу, #малышкаЛизи совершенно серьезно заявила, что, по ее мнению, мне 18 лет! Ну, ведь замечательная же девочка», - подписала артистка и телеведущая новое видео.

Поклонники Маши живо отреагировали на публикацию – в основном, пишут, как Мария прекрасна и как смешно иронизирует по поводу своего возраста:

«А что не бывает 18-ти летних вахтерш? Одно другому не мешает»

«😂 Смешно»

«Маша, как же мне нравится Ваша самоирония!👏 😊 Вахтерша)))) Это же круто, не боятся показаться смешной! Успехов Вам!♥»

«Мария вы супер.А Лизочка такая класная девочка😍😉»

«Вы прекрасная 😉👍. И Лизи тоже прелесть . ❤❤❤»

Напомним, ранее Маша Ефросинина показала, как она провела первую неделю после отпуска. Украинская звезда Маша Ефросинина опубликовала в социальных сетях видео. Она на нем продемонстрировала, как у нее прошли первые пять дней после отпуска.

"В двух секундах о том, как проходили мои пять рабочих дней после отпуска", - подписала короткий ролик Маша.

Фанаты начали активно обсуждать ролик.

"Маша Вы прелесть! у меня фото с вами стоит..сын не налюбуется. Так держать", "Вы красотка". "Вы мне очень нравились, когда были пухленькой. Это было - глаз не оторвать".

Напомним, Ефросинина приспустила купальник и показала свое сокровище крупным планом.

Как сообщала Politeka, Ефросинина в пижаме выставила напоказ свое главное богатство: "Ну зачем так идеально?".

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина ужаснула резкими изменениями во внешности: «Будут проклинать!».