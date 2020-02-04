Скандальная телеведущая Ксения Собчак посоветовала поклонникам посмотреть интервью с ее мужем, режиссером Константином Богомоловым

Об этом Собчак написала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. По словам Собчак, Богомолов был на интервью у Владимира Познера, которого считают самым лучшим интервьюером в России. По мнению ведущей, ее муж держался достойно и дал крутое интервью.

«По себе знаю, какое это непростое дело. Умеет какое-то правильное волнение нагнать Владимир Владимирович. И вот можно сколько угодно говорить про «новое поколение интервьюеров», но ничего интереснее я с КЮ не видела», - отметила Собчак.

Телеведущая подчеркнула, что Познер является №1. Интервью, по ее мнению, получилось очень эмоциональным и сущностным.

Многие поклонники Собчак в комментариях к посту отметили, что смотрели интервью и считают его крутым.

«Очень приятно и интересно было слушать Богомолова! Я для себя многое поняла. Хотела бы посмотреть его спектакли», «Ксюша, уже все женщины СНГ влюбились в КЮ! Осторожней! А интервью бомба», «Отличное интервью. Константин достойно держался, с Познером это не всем удается», «Понервничал ваш супруг, интересное интервью, ВВП на высоте, как всегда», - пишут подписчики.

Другие фолловеры традиционно принялись критиковать Собчак и ее мужа. Как известно, ни один пост телеведущей не обходится без негативных комментариев.

«Ксюша, не хочешь похудеть немного к летнему сезону?», «Ксения, а почему у вашего мужа такой болезненный вид?», «Не разделяю вашего восхищения интервьируемым. Слишком эгоцентричен, а Познер да, красавчик, как всегда, показал нам, что кроме пафоса, ничего по сути - то и нет», - отметили пользователи.

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