Російська журналістка, світська левиця й екс-кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак любить і вміє епатувати публіку

Черговий пост жінки в Instagram – яскраве тому підтвердження, передає Politeka.

Ксенія опублікувала коротке відео, на якому в гримі кривляється на камеру. При цьому виглядає Собчак реально страшно.

Її обличчя висвітлене, а потім вкрите темними плямами, що імітують чи то бруд, чи то синці від побоїв. Волосся заховане під сіточкою. Мабуть, образ передбачає перуку.

«Вирішила показати всім своє справжнє обличчя!!!! Насолоджуйтесь!!!», – підписала запис авторка.

Усього за 16 хвилин після публікації відео зібрало понад 98 тисяч переглядів і 500 з гаком коментарів, які користувачі висловили свою думку з приводу досить сміливого випаду Ксенії.

«Не можна так з ранку людей лякати», «Деградація прогресує», «Жах, палата номер 6 психлікарні», «Моторошно», «От!! Це твій внутрішній світ!!!», «Лякай так Платона», «Зуби у неї з дитинства некрасиві», «Одужуєш?))», «Упир з гри престолів», «І це кандидат в президенти…», «Душа нашого царя», «Збіг 100%», – пишуть фоловери.

Раніше ми розповідали, що Ксенія Собчак розлютила росіян своїм коментарем з приводу закриття кордону з Китаєм через коронавірус.

«Мішустін, друже мій, ти даремно закрив кордон!! У мене КОРОНА -вірус з дитинства, і нічо, якось виживаю... А ви як вважаєте, чи реально ми на порозі Чуми 21 століття, чи все ж трошки істеричка у всіх?», – написала вона на своїй сторінці в соцмережі.

Нагадаємо, Собчак влаштувала росіянам скандал прямо в літаку, злили відео в мережу.

Як повідомляла Politeka, Собчак в мереживній корсеті запалила з гарячим красенем, забувши про чоловіка.

Також Politeka писала, що скандальна Собчак зважилася лягти під ніж, у клініці видали правду.