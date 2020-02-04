Російська телеведуча Ксенія Собчак влаштувала скандал зі своєю колишньою колегою по проекту "Дом 2" Ксенією Бородіною

Як передає Politeka.net з посиланням на телеграм-канал Baza, в мережі з'явилися скріншоти бурхливого листування зірок в одній з соцмереж. Причиною сварки стало розслідування журналістів про квартиру чоловіка Собчак, режисера Костянтина Богомолова, подаровану йому мером Москви Сергієм Собяніним за роботу на виборах.

Собчак звинуватила Бородіну, що та пише проплачені політичні коментарі в неї під постом, а та у відповідь згадала про "подаровану мером квартиру", одне зачепилося за інше і ось вже дівчата стали говорити не тільки про квартири, заміські будинки, і хто на кого записав нерухомість, а ще й про політику: поправки до конституції і навіть "держпереворот". Але закінчилася їхня сварка банально "Домом 2" і "хто кого куди".

Раніше ми повідомляли, Собчак налякала фоловерів, виставивши в Instagram фото в гримі. Ксенію не впізнати в кадрі: бліде обличчя зі слідами кіптяви і жахлива гримаса тепер будуть снитися користувачам мережі в страшних снах.

«Вирішила показати всім своє справжнє обличчя!!!! Насолоджуйтесь!!!», – підписала кадри телеведуча.

«Не можна так з ранку людей лякати», «Деградація прогресує», «Жах, палата номер 6 психлікарні», «Моторошно», «От!! Це твій внутрішній світ!!!», «Лякай так Платона», «Зуби у неї з дитинства некрасиві», «Одужуєш?))», - відповідали їй в коментарях.

Мало того, нещодавно Собчак приголомшила користувачів мережі, пожартувавши з приводу смертельного коронавіруса, жертвою якого за місяць стали більше сотні людей.

«Мішустін, друже мій, ти даремно закрив кордон!! У мене КОРОНА -вірус з дитинства, і нічо, якось виживаю... А ви як вважаєте, чи реально ми на порозі Чуми 21 століття або все-таки трошки істеричка у всіх?», - написала Собчак в Instagram, поділившись фото з обідком на голові із зірочками (мовляв, принцеса).

Нагадаємо, Собчак влаштувала росіянам скандал прямо в літаку, злили відео в мережу.

Як повідомляла Politeka, Собчак в мереживній корсеті запалила з гарячим красенем, забувши про чоловіка.