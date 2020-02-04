Недавно пластический хирург, бывший муж звезды из группы "Неангелы" Славы Каминской, Эдгар, засветился с красоткой

Новой избранницей мужчины стала арт-директор дизайнера Жана Грицфельдта, Ольга Богатая. Об этом пишет Politeka.net о ссылкой на программу «Зірковий шлях» на канале «Україна».

Известно, что Каминский развелся с артисткой в прошлом году. В браке у пары родилось двое детей.

И вот у Эдгара - новые отношения. Ольга Богатая рассказала, что первый шаг в отношениях сделал именно хирург.

По словам женщины, Каминский всегда поступал, как настоящий и достойный мужчина. Бывший муж Славы, завоевывал сердце Ольги и делал все, чтобы отношения развивались.

"Поэтому он своего добился. И продолжает это делать каждый день», - рассказала Богатая телеканалу "Україна".

Ольга уже даже познакомилась с детьми возлюбленного: сыном и дочерью, Леоном и Лаурой.

К слову у арт-директора, тоже есть сын.

Таким образом, у пары трое детей.

"Мы вообще очень любим детей друг друга. Потому что семья - это самое главное», - поделилась Ольга.

Есть люди, которые переживают, как реагирует на новую возлюбленную Слава. Однако Ольга поспешила успокоить. Как она отметила, у обеих хорошие отношения.

"Это же мама детей и бывшая супруга, поэтому это большое уважение у меня ко всей семье», - сообщила Богатая.

Напомним, Каминского с новой возлюбленной заметили на горнолыжном курорте.

Фото и видео появились и в аккаунте Ольги Богатой, с которой он путешествовал.

Ранее мы писали, что пластический хирург раскрыл правду о разводе со Славой Каминской. По его словам, виной всему послужила ревность уже бывшей супруги.

Как отметил мужчина, он не мог сконцентрироваться на предстоящих оперциях, из-за того, что переживал по скандалам дома.

"Невозможно отделить одно от другого. Если люди живут друг с другом, должно быть доверие», – рассказал он.

Также еще одной причиной расставания стала цель Славы совершенствовать свое тело.

«Она хотела увеличить грудь, изменить нос, губы, я был против этого, говорил нет, это было табу", - отметил хирург.

Напомним, дерзкая Каминская превратилась в опасную брюнетку, поразив видом.

Как сообщала Politeka, Слава Каминская кардинально изменила имидж.

Также Politeka писала, что Слава из «НеАнгелов» показала «пестики и тычинки»