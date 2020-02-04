Украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях

Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников, сообщает Politeka.

Физические нагрузки и постоянные концерты положительно сказываются на внешнем виде Светланы. Свою подтянутую фигуру она демонстрирует как в клипах, так и на сцене, где выступает в весьма откровенных нарядах. Впрочем, певица любит и отдохнуть, что показала сегодня в Инстаграм на своей странице.

В этот раз артистка показала стройную и подтянутую фигуру на новом фото в Инстаграм. На нем артистка выглядит счастливой и отдохнувшей, позируя в пляжном сплошном купальнике с леопардовым принтом.

Так, Лобода показала чувственное снимки, снятые на берегу моря возле небольшой пляжной «башни». Светлана стоит в леопардовом монокини, подчеркивающем ее стройную фигуру, а на плече у исполнительницы – грубая черная куртка-косуха. Волосы дивы распущены без каких-либо укладок.

Поклонники тут же принялись комментировать новый пост, ведь фигура и подписи под снимками от звезды не оставляют никого равнодушным.

Также Светлана удивила поклонников небольшим видео со своего выступления, во время которого звезда сверкнула фигурой в блестящем наряде. Так, артистка выступала в серебристом костюме, исполняя песню "Пуля-дура", на которую не так давно вышел клип.

«Чекаємо!!!!! Дуже дуже дуже. Коли вже до 🇺🇦???», «Киев ждёт! 💖💋💋💋», «Вся Украина вас очень сильно любит и ждёт с нетерпением !!!!❤️❤️❤️», «Хороша 👑😍🔥👍», «Я с первых нот вторю «Шепотом, ропотом, ядом по венам...»», – пишут пользователи.

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