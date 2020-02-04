Известная украинская актриса Марта Адамчук показала новый образ кофте из сеточки

На фото Марта позирует в черно-белом пальто, юбке и кофте из сеточки. Через нее можно легко увидеть нижнее белье Адамчук. Актриса дополнила образ улыбкой и элегантной укладкой волос. На фоне можно увидеть других людей, но они были размыты фокусом. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить почти 300 лайков и написать несколько комментариев. Фолловеры отметили, что актриса выглядит очень стильно и элегантно.

Ранее мы сообщали, что звезда "Квартала 95" Марта Адамчук опубликовала красивое черно-белое фото в своем Инстаграм.

В кадре артистка предстала в платье с большим вырезом на спине. Девушка приспустила с плеч нечто похожее на халат. Волнистые волосы звезды собраны в хвост. Адамчук улыбается и производит впечатление счастливой женщины.

В общем, выглядит актриса замечательно и очень соблазнительно.

Впереди артистки видны здания и множество растений. По всей видимости Марта позирует на высоте, откуда открывается красивый вид.

В посте звезда рассказывает, как хорошо побыть с собой наедине. По мнению артистки, это лучший способ по-настоящему перезагрузиться.

Сообщалось, что звезда "Квартала 95" Марта Адамчук опубликовала снимок в необычном образе.

Марта позировала с белым полотенцем на голове, приоткрыв губы. Девушка прикоснулась пальцами к к полотенцу, чтобы добавить фото эффектности.

Артистка дала насладиться своей натуральной красотой, посмотрев чуть ли не черными глазами в объектив.

"Как долго наше здоровье может нас не подводить? Пример простой: ваш белый халат будет оставаться белым настолько долго, насколько вы будете за ним ухаживать) Свой год я начала с попыток изменить график в нерабочие дни. Ложиться раньше - подниматься раньше .. День складывается значительно лучше. Значительно ..! Будьте здоровыми🤍", - написала в посте звезда "Квартала 95".

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