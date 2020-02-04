Певица решила показать себя во всей красоте

Популярная украинская исполнительница Гайтана показала смелое фото в мини-платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, звезда позирует в элегантном мини-платье вишневого цвета. Поклонник интересуется у нее, кто она по знаку зодиака.

«Овен», - утверждает Гайтана.

Уточним, что высказать об идеальном теле кумира украинцы не смогли – фотографию Гайтана опубликовала у себя в Сторис.

Как сообщалось ранее, украинская певица Гайтана показала новый образ в постели

На фото Гайтана позирует в белой блузке на постели. Между ног можно заметить ведро с декоративным растением, которое в народе прозвали "заячий холодок". Певица в этот раз решила изменить образ и показала выпрямленные волосы. Артистка смотрела прямо в кадр, что придало фото особой эмоции.

Фанаты успели поставить почти тысячу лайков. Также написали они несколько комментариев:

"Украинская Beyonce Гайана, ты шикарная певица, шикарная вокалистка, нужен продакшн, очень, ты офигенная, с твоим голос, только Грэмми, но,,,,,, другие пользуются. А ты!Заслуживаешь, высот!!", "Очень красивое фото", "Шикарное фото".

Сообщалось, что Гайтана распахнула кофту и посветила идеальным телом на камеру.

Так, на опубликованном снимке Гайтана позирует с завязанным на голове платком. Певица распахнула кофту и засветила сочные формы в коротеньком топе. Также можно заметить идеальные ноги звезды.

Напомним, сочная Гайтана потрясла своим достоинством на камеру

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