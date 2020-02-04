Українська гімнастка, фіналістка шоу "Танці з зірками-2019" Ганна Різатдінова постала в локації Ukrainian Fashion Week

Стильна і завжди красива зірка позувала у всьому чорному, пише Рoliteka.net. Гімнастка постала в майці з глибоким декольте, поверх якоъ наділа жакет.

Чорні брюки-кльош підкреслили стрункість і довжину ніжок знаменитості. Загалом, красу не сховаєш.

Завершували образ Анни прикраси: шпилька, намисто і маленька сумочка.

Свої хвилясте волосся зірка закинула набік і посміхнулася.

За три години пост Ризатдінової зібрав понад 1000 лайків і трохи коментарів.

Гімнастка також зробила кілька сториз в цьому вбранні. На відео та фото можна розгледіти образ знаменитості більш детально.

Крім того, є відео, де Анну знімають фотографи в рамках заходу.

Зазначимо, після того, як член журі "Танці з зірками-2019" Влад Яма повідомив, що Ганна Різатдінова була гідна перемоги, дівчину прозвали його фавориткою.

Раніше ми писали, що Ганна Різатдінова з'явилася в чорному обтягуючому гольфі, який ідеально підкреслив її пишні форми.

Губи зірки злегка підфарбовані блідою помадою, а на очах видніються лінії чорного олівця і тіні. Варто відзначити, що губи гімнастка трохи виставила вперед, тим самим додавши їм ооб'єму. Очі знаменитості дуже красиві, що нічим не приховати.

Раніше ми писали, що Анна Різатдінова позувала в цей раз на фоні великої картини в чорному вбранні. На ній була кофточка з відкритими плечима, штани і туфлі. Образ доповнила Ганна поясом на талії. Волосся в цей раз гімнастка вирішила зібрати в хвіст.

Відомо, що Ганна Різатдінова провела деякий час у Японії, звідки зробила кілька фото. Зокрема, вона позувала біля відомого пам'ятника собаці Хатіко породи акіта, який чекав свого господаря на зупинці кожен день, поки не помер від старості.

«Признавайтесь , хто плакав після фільму Хатіко ?», – запитала гімнастка у своїх фоловерів.

Раніше ми писали, що Анна предсатала у блискучій куртці бузкового відтінку, чорних брюках і кросівках. Доповнив її образ чорний клатч.

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