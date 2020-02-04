Українська гімнастка, фіналістка шоу "Танці з зірками-2019" Ганна Різатдінова постала в локації Ukrainian Fashion Week
Стильна і завжди красива зірка позувала у всьому чорному, пише Рoliteka.net. Гімнастка постала в майці з глибоким декольте, поверх якоъ наділа жакет.
Чорні брюки-кльош підкреслили стрункість і довжину ніжок знаменитості. Загалом, красу не сховаєш.
Завершували образ Анни прикраси: шпилька, намисто і маленька сумочка.
Свої хвилясте волосся зірка закинула набік і посміхнулася.
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За три години пост Ризатдінової зібрав понад 1000 лайків і трохи коментарів.
Гімнастка також зробила кілька сториз в цьому вбранні. На відео та фото можна розгледіти образ знаменитості більш детально.
Крім того, є відео, де Анну знімають фотографи в рамках заходу.
Зазначимо, після того, як член журі "Танці з зірками-2019" Влад Яма повідомив, що Ганна Різатдінова була гідна перемоги, дівчину прозвали його фавориткою.
Раніше ми писали, що Ганна Різатдінова з'явилася в чорному обтягуючому гольфі, який ідеально підкреслив її пишні форми.
Губи зірки злегка підфарбовані блідою помадою, а на очах видніються лінії чорного олівця і тіні. Варто відзначити, що губи гімнастка трохи виставила вперед, тим самим додавши їм ооб'єму. Очі знаменитості дуже красиві, що нічим не приховати.
Раніше ми писали, що Анна Різатдінова позувала в цей раз на фоні великої картини в чорному вбранні. На ній була кофточка з відкритими плечима, штани і туфлі. Образ доповнила Ганна поясом на талії. Волосся в цей раз гімнастка вирішила зібрати в хвіст.
Відомо, що Ганна Різатдінова провела деякий час у Японії, звідки зробила кілька фото. Зокрема, вона позувала біля відомого пам'ятника собаці Хатіко породи акіта, який чекав свого господаря на зупинці кожен день, поки не помер від старості.
«Признавайтесь , хто плакав після фільму Хатіко ?», – запитала гімнастка у своїх фоловерів.
Раніше ми писали, що Анна предсатала у блискучій куртці бузкового відтінку, чорних брюках і кросівках. Доповнив її образ чорний клатч.
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