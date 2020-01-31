Відома українська гімнастка Ганна Різатдінова, фіналістка "Танців з зірками", показала новий образ у чорній кофтині

Різатдінова позувала в цей раз на фоні великої картини в чорному вбранні. На ній була кофточка з відкритими плечима, штани і туфлі. Образ доповнила Ганна поясом на талії. Волосся в цей раз гімнастка вирішила зібрати в хвіст. На тлі ще можна помітити кілька диванів з подушками. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити фотографію або написати коментарі під публікацією. Знімок був опублікований в сторіс, де такої функції не передбачено.

Раніше ми повідомляли, що відома українська гімнастка і фіналістка шоу «Танці з зірками» Ганна Різатдінова вразила новим знімком з своєї подорожі до Токіо.

Так, Різатдінова опублікувала знімок, на якому стоїть біля відомого пам'ятника собаці Хатіко породи акіта, який чекав свого господаря на зупинці кожен день, поки не помер від старості.

«Признавайтесь , хто плакав після фільму Хатіко ?», – запитала гімнастка у своїх фоловерів.

Анна Різатдінова стоїть і посміхається в центрі галасливого мегаполісу Токіо (столиця Японії). Вона позує в рожевій яскравій куртці, чорних штанях і тримаючи в руці сумочку-клатч.

Повідомлялося, що гімнастка, фіналістка шоу "Танці з зірками" Ганна Різатдінова похвалилася кадрами з вечірки.

Гімнастка відвідала день народження Ірини Блохіної, з якого показала яскравий фотозвіт. Компанія зібралася святкувати в ресторані «Не тільки риба».

Ірина Блохіна - українська спортсменка, співачка, актриса і телеведуча. Вона займається художньою гімнастикою, де працює з українською збірною в якості хореографа. 15 січня їй виповнилося 32 роки.

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