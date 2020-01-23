Олімпійська чемпіонка, гімнастка Ганна Різатдінова опублікувала дивний пост на своїй сторінці в Instagram.

Як повідомляє Politeka.net, дівчина зробила селфі, яке підписала цитатою радянської артистки Фаїни Раневської «Під найкрасивішим хвостом павича ховається звичайна куряча жопа. Так що менше пафосу господа».

За кілька годин пост набрав близько 5000 лайків. Шанувальники спортсменки погоджуються із зіркою, що це висловлювання дуже вдало описує реалії сучасного світу.

«Добре сказано, прямо в яблучко», «Але це точно не про тебе», «Да! Фаїна Раневська, як ніколи права)».

Крім цього, в коментарях під фото шанувальники почали хвалити спортсменку за прекрасний зовнішній вигляд.

«Ой яка красуня», «My queen», «Яка ви красива», «Вас Бог нагородив не тільки красою».

Відзначимо, що на даний момент невідомо, з якою подією в житті спортсменки пов'язана ця груба фраза.

Нагадаємо, що 26-річна Ганна Різатдінова стала олімпійською чемпіонкою в 2016 році. Вона завоювала бронзову медаль на іграх в Ріо-де-Жанейро. Широко відомою в українському шоу-бізнесі її зробив роман з колишнім народним депутатом Олександром Онищенком, від якого вона народила сина Романа, а також участь у проекті «1+1» «Танці з зірками», де Різатдінова посіла друге місце, поступившись перемогою актрисі Ксенії Мішиній.

До речі, в одному з інтерв'ю гімнастка відверто розповіла про свої стосунки з Олександром Онищенком. Зірка зізналася, що з нею він був зовсім іншою людиною – не таким, яким його описують у ЗМІ. На думку Ризатдінової, Онищенко відчував, що вона з ним не заради статусу і грошей. Причиною їх розставання стали скандали, в які потрапив політик. Рішення прийняв Онищенко, який не захотів псувати репутацію своєї цивільної дружини.

Як повідомляла Politeka, Різатдінова роздяглася на камеру і показала, чим спокушає чоловіків: "Ух, яка душа!".

Також Politeka писала, що фаворитка Ями з "Танців з зірками" блиснула ідеальним тілом в довгій сукні.

Нагадаємо, що Ганна Різатдінова блиснула головною гордістю, відкривши одне плече.