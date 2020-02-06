Украинская балерина Екатерина Кухар похвасталась нежным образом в белой накидке

Фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. На снимке 38-летняя прима-балерина предстала в боди телесного цвета, поверх которого надета нежнейшая прозрачная накидка. Костюм дополнен вышивкой и перьями. На ногах у артистки надеты пуанты.

Поклонники в восторге от нового образа Екатерины. За день фото собрало 10,5 тыс. лайков.

«Не перестаю восхищаться вами», «Невероятная. Вы такая хрупкая и напоминаете мне хрустальную балерину-статуэтку», «Грация! Изящество! Красота! Лучшая!», «Вау какие красивые ножки ух..», «Катюша, Beautiful! Вы прекрасны!!! Вы эталон красоты!!!», «Бомбезное платье, где берете?», «Легкая нежная как безе», «Ну как можно быть такой изящной и красивой? Вы настоящее украшение большой сцены!», «Покажите это фото госпоже Волочковой, пусть хоть увидит как выглядит настоящая балерина», - пишут пользователи сети.

Отметим, что рост Екатерины Кухар 161 сантиметр. Она очень миниатюрная и изящная. Именно такой должна быть балерина, чтобы партнеру по сцене было легко ее поднимать. Российская балерина Анастасия Волочкова всегда подвергалась критики из-за своей нестандартной для балерины внешности.

Добавим, что Екатерина Кухар играла во множестве спектаклей, в том числе «Ромео и Джульетта», «Дон Кихот», «Эсмеральда», «Золушка», «Спящая красавица». Конечно, в большинстве спектаклей Кухар играла главную роль. В 2017 году балерину пригласили стать членом жури в проекте «Танцы со звездами». Шоу принесло ей широкую известность и любовь украинцев.

Кстати, Кухар замужем за премьером Национальной оперы Украины Александром Стояновым. У них двое детей.

Напомним, что Екатерина Кухар показала свои достоинства в одних перьях, Остапчук не сдержался: "Просто бомба".

А еще Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" засветила лишнее в прозрачном платье: "Зажигательная".

Также Politeka сообщала, что Екатерина Кухар оголила плечи: "Ого, какие большие".