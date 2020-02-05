Известная российская певица Анна Семенович пожаловалась на свою трудоспособность

Анна опубликовала новое фото в сети. На снимке Семенович позирует в кроссовках, штанах, пальто и кофточке или чем-то подобном. Также в руках она держит сумочку. На фоне можно увидеть елку и совсем немного снега. Семенович позировала на ступеньках. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Любимые как ваши дела? Я никак не могу вернуться в рабочий график после отпуска, а ещё этот палец на ноге, который болит после операции и я никак не могу начать заниматься спортом. Февраль получается очень плотный и активный , а сил на все это пока у меня нет , что посоветуете ? Как вернуть мою трудоспособность и пустить её в дело. Или лучше забить на все дела и продолжать отдыхать, такая мысль меня посетила сегодня утром", - написала Анна под снимком.

Фанаты успели поставить более семи тысяч лайков за час и написали несколько комментариев:

"Спите по 12 часов и все пройдет, подальше от телефонов. Люблю Вас", "Красавка", "Принцесса", "В зимнее время для бодрости тела и духа мне помогают прогулки босиком по снегу. Походишь с утра на участке по свежему снежку босой минуты две - заряд бодрости на весь день гарантирован. Жаль что в московском регионе этой зимой со снегом бывают перебои....", "Главное все делать в удовольствие".

Ранее мы сообщали, что 39-летняя российская певица Анна Семенович посветила своим главным достоинством и в то же время заговорила о "марафоне стройности".

Артистка поделилась свежим кадром в своем микроблоге в Инстаграм, на котором она предстала в вызывающем образе. Семенович взбудоражила черным топом, в который с трудом уместились ее аппетитные "близняшки" 5-го размера. Также на ней пиджак в клетку бежевого оттенка и такого же цвета шляпка. Аня позировала сидя, сложив руки впереди так, что ее необъятный бюст выглядит еще больше. Девушка интригующе смотрит прямо в объектив.

Напомним, располневшая после отпуска Семенович огорошила внешним видом

А еще Politeka писала, что Семенович показала, какой была в детстве

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