48-летнему российскому телеведущему Андрею Малахову приписывают роман со светской львицей, подругой Ксении Собчак, 49-летней Никой Белоцерковской

В сети не успели толком обсудить возможную беременность 38-летней жены Малахова Натальи Шкулевой, как телеведущий угодил в следующий скандал, передает Politeka.net со ссылкой на соцсети участников "любовного треугольника" и российские СМИ.

Так, Шкулева подводя итоги 2019-го года, заинтриговала фолловеров, поделившись в Инстаграм нежным кадром с супругом и подписью: "Когда только что узнала, что..." Пользователи сети тут же предположили вторую беременность (пара уже воспитывает двухлетнего сына).

Помимо намеков на "положение" от самой Натальи, пристальные поклонники разглядели изменения и в ее внешности. Так, недавно вместе с мужем Наталья посетила премьеру фильма "Кома" - девушка вышла в свет в просторном платье и обуви на низком ходу.

Теперь же Малахова уличили в том, что он оказывает слишком много внимания другой красотке - издателю кулинарных книг Нике Белоцерковской. Телеведущий активно комментирует ее фото в соцсети, называя "Афродитой".

Белоцерковская, к слову, не стала опровергать слухи, а подлила еще больше масла в огонь, заговорив о свадьбе. В настоящее время Ника отдыхает в Индии. Под одним из последних фото она написала: «Все до единого слова — ПРАВДА! Худею к свадебной церемонии».

Впрочем некоторые разглядели в словах Ники сарказм, а другие нашли подтверждения тому, почему телеведущий так холоден с женой в последнее время.

Добавим, 2 года назад Белоцерковская развелась с мужем-миллионером после 17 лет брака. В сети ходили слухи, что ее союз распался из-за измены.

Ранее мы сообщали, не отстает от Белоцерковской и ее лучшая подруга телеведущая Ксения Собчак, которая также дает много поводов для обсуждения. Последняя умудрилась поскандалить со своей бывшей коллегой Ксенией Бородиной в комментариях в Инстаграм. Красотки жарко обсудили, какое у кого имущество, а также политические "вкусы" друг друга.

Напомним, Собчак закатила россиянам скандал прямо в самолете, видео слили в сеть.

Как сообщала Politeka, Собчак в кружевном корсете зажгла с горячим красавцем, забыв о муже.

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