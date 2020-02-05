Известная украинская певица Санта Димопулос, бывшая солистка группы ВИА Гра, показала себя без одежды и с большим беременным животиком
На фото Санта позирует в одном полотенце на голове, которое обычно так завязывают после душа, а также простыне, которое подвязала на поясе, чтобы скрыть интимные места. Грудь Димопулос решила прикрыть руками. Образ дополнила певица украшениями на шее и большими серьгами. На фото можно хорошо рассмотреть беременный живот артистки. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"Мамский пост. Мужчинам советую ретироваться сразу", - сразу предупредила певица.
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Санта под фото рассказала о проблеме. У нее после родов пропадало молоко сразу после того, как она начинала снова заниматься спортом. При этом в обеих случаях это происходило при разных нагрузках.
Фанаты успели поставить более пяти тысяч лайков и написать множество комментариев с сочувствием или советами по кормлению грудных детей.
Ранее мы сообщали, что Украинская певица Санта Димопулос, которая была участницей группы "ВИА Гра", опубликовала новое фото с дочерью.
На одном из последних снимков Санта позирует в голубом купальнике, который идеально подчеркнул ее формы. Кроме того, после недавних родов знаменитость выглядит шикарно, а ее пресс роскошен.
Завершили образ украинской знаменитости очки и повязка на голове.
Санта с дочерью стояли у бассейна, девушка подняла ребенка и они друг другу широко улыбнулись.
Сообщалось, что Санта Димопулос опубликовала видео, на котором выглядит совсем иначе, чем на фото в инстаграме.
Видео с разоблачением внешности экс-ВИА Гры Санты Димопулос после родов она опубликовала сама в разделе Stories.
Напомним, экс-ВИА Гра похвасталась идеальным прессом после родов
А еще Politeka писала, что красавица-звезда ВИА Гры поделилась кадрами со свадьбы, слез не сдержать
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