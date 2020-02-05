Известная украинская певица Светлана Лобода решила подразнить подписчиков новыми откровенными кадрами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, певица в облегающем фиолетовом купальнике позирует на камеру и куда-то идет. В какой-то момент она наклоняется, демонстрируя роскошные формы. Дополняет образ звезды элегантное ожерелье.

При этом поклонники Лободы остались безмолвны – кадры певица выбросила у себя в Сторис.

Как сообщалось ранее, певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях

Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников.

Физические нагрузки и постоянные концерты положительно сказываются на внешнем виде Светланы. Свою подтянутую фигуру она демонстрирует как в клипах, так и на сцене, где выступает в весьма откровенных нарядах. Впрочем, певица любит и отдохнуть, что показала сегодня в Инстаграм на своей странице.

Так, Лобода показала чувственное снимки, снятые на берегу моря возле небольшой пляжной «башни». Светлана стоит в леопардовом монокини, подчеркивающем ее стройную фигуру, а на плече у исполнительницы – грубая черная куртка-косуха. Волосы дивы распущены без каких-либо укладок.

Поклонники тут же принялись комментировать новый пост, ведь фигура и подписи под снимками от звезды не оставляют никого равнодушным.

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