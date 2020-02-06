Поп-звезда Мадонна вмешалась в скандал, связанный с принцем Гарри и его женой Меган Маркл

Известно, что в январе этого года супруги заявили, что складывают с себя полномочия, пишет Рoliteka.net. Кроме того, пара решила перебраться из Великобритании в Канаду.

Данная новость до сих обсуждается общественностью. И вот недавно Мадонна обратилась к герцогам Сассекским.

Знаменитость предложила паре переехать в апартаменты на Манхэттене в Нью-Йорке, ведь, по мнению артистки, в Канаде скучно.

Соответствующее видеосообщение звезда опубликовала в своем Инстаграм.

"Я позволю им арендовать мои апартаменты в районе Central Park West. Там две спальни и лучший вид на Манхэттен. И просто невероятный балкон - он перевешивает вообще все остальное!", - сказала звезда.

Также Мадонна добавила, что это будет сделкой века и "Букингемский дворец даже рядом не стоял".

"Мой вид в сто раз лучше, и нет кучки ребят в гигантских меховых шапках", - сказала певица.

Напомним, стоимость охраны и приглашенных полицейких из Скотленд-Ярда - от 4 до 7,5 миллионов долларов.

Канадцы выступили против того, чтобы оплачивать услуги для герцогов Сассекских из бюджета.

Стоит отметить, что полицейские из Британии жалуются на Сассексов, которые обходятся с ними, как с прислугой, ведь их просят выполнять различные поручения, в частности отправиться по магазинам или забрать заказ из кафе.

Недавно папарацци сфотографировали охранников, когда они шли с пакетами, заказанными Гарри и Меган.

Ранее мы писали, что Меган Маркл будет работать ведущей на реалити-шоу на Netflix. По информации журналистов, женщина будет брать участие в канадском шоу «I Do, Redo».

Герцогиня будет помогать своей подруге Джессике Малрони планировать вторую свадебную церемонию для пар, в которых первая была неудачной из-за трагедии.

Напомним также, что королева планирует лишить пару должности послов молодежи стран Содружества. Послом Гарри назначили незадолго до его свадьбы. Позже эти обязанности разделила с ним Меган Маркл.

Пара обязалась налаживать отношения между молодыми людьми и лидерами Содружества.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошарашили решением, королева в ярости.

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.