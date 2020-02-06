Оля не сдержалась и показала, какая у нее дочь красавица

Известная украинская телеведущая Оля Фреймут решила больше не скрывать лицо дочери Евдокии от общественности

На фото Оля позирует крупным планом, а на руках можно увидеть малышку. Обе они смотрят в бок от камеры. Фото было сделано черно-белым. На заднем фоне можно увидеть много разных вещей, которые внешне могут напоминать захламленность или даже грязь. Фреймут в этот раз решила себя показать с распущенными волосами. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить почти 30 тысяч лайков за шесть часов, а также написали множество комментариев под фото:

"Большой удачи, крепкого здоровья счастья и благополучия, вам и вашей семье..", "А как вы зовете дочь ласково?", "Чем руководствовались? Когда давали дочери имя?", "Сколько это лет назад, а на текущий момент какая она?", "Папина копия", "Какая же вы шикарная", "Так грязно в квартире, ужас", "Ув. Ольга, а проверить роддом, где рожали, или все равно".

Ранее мы сообщали, что известная украинская телеведущая Оля Фреймут показала постельное фото.

На снимке Оля позирует без одежды, во всяком случае, ее не видно. Фреймут натянула на голову подушку, из-под которой можно увидеть волосы телеведущей. Также рядом лежало другое постельное белье, а на фоне можно увидеть кирпичную стену.

Сообщалось, что скандальная украинская телеведущая Ольга Фреймут просто обожает привлекать к себе внимание разными способами на страницах соцсетей.

На одних снимках Ольга Фреймут позирует в белом топе и широких штанах, на других свой образ дополнила черным пиджаком. Волосы ее распущена, а изюминкой фото стал пронзительный взгляд звезды.

В своем посте Фреймут также похвасталась, что подарила на Новый год мужу книгу, над которой работала 2 года.

Напомним, 13-летняя дочь Фреймут поразила внешним видом в обычной жизни

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