Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, финалистка шоу "Танцы со звездами", показала новый образ в спортивной одежде

На фото Анна позирует в черном коротком топе и лосинах. На руках у нее надеты боксерские перчатки, а сама она стоит возле боксерской груши и тренируется. Волосы в этот раз Ризатдинова собрала в хвост. На фоне можно увидеть и другие различные вещи для тренировки тела. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Должна вам сказать , отлично снимает стресс", - написала Анна под фото.

Фанаты успели поставить полторы тысячи лайков и написали пару комментариев, в одном из которых были советы для боксирования:

"Да боксёрская груша отлично снимает стресс. Анюта маленький совет руки всегда держи возле головы. Большой привет из LA".

Ранее мы сообщали, что украинская гимнастка, финалистка шоу "Танці з зірками-2019" Анна Ризатдинова показала себя крупным планом.

На днях звезда побывала на Ukrainian Fashion Week. Спортсменка опубликовала несколько фото в сториз и на странице в Инстаграм в красивом пиджаке.

Некоторое время назад Анна решила показать, что было под пиджаком и опубликовала новый снимок, который дает подробнее рассмотреть ее наряд.

Как оказалось, Ризатдинова надела черную майку, ткань которой натянулась на пышной груди звезды. На шее у гимнастки - чокер из белых жемчужин.

Анна закинула волнистые волосы на одну сторону, и наклонила голову к камере.

Сообщалось, что украинская гимнастка, финалистка шоу "Танці з зірками-2019" Анна Ризатдинова улетела в Токио (Япония).

Анна предстала в блестящей куртке сиреневого оттенка, черных брюках и кроссовках. Дополнил ее образ черный клатч.

Звезда широко улыбалась и выглядела превосходно.

Девушка прогулялась по улице Токио показав несколько видов. Известно, что Япония славится своими технологиями, это видно даже по зданиям и рекламным вывескам.

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