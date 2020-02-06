Известный украинский телеведущий и шоумен Юрий Горбунов решил «оседлать» коллегу Лесю Никитюк просто на камеру

Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Надеюсь, я классно завалил Лесю», - отметил он.

Обратим внимание, что инцидент произошел на съемках программы, где Никитюк была ведущей, а гостем сам Горбунов. Инцидент произошел в момент, когда им показывали упражнения по самообороне, и звезде нужно было повторить прием.

«А я ни с кем никогда даже не дрался. Когда был еще школьником, ко мне попытались пристать хулиганы. Но мимо проходил незнакомец, и все замялось само собой», - позже признался актер.

Как сообщалось ранее, известная украинская телеведущая и журналистка Екатерина Осадчая порадовала поклонников новым снимком с мужем, Юрием Горбуновым .

На снимке звезда обняла супруга сзади, а Юрий в ответ положил руку на ее.

Пара ярко улыбалась на серебристом фоне.

Для фото Катя выбрала золотистое платья с короткими рукавами, а ее супруг - белую рубашку, пиджак и брюки.

Осадча распустила волосы и нанесла макияж. Смотрятся звезды очень гармонично.

"Три года назад мы сказали друг другу - да :) три года ты мой муж 💋 @ gorbunovyuriy спасибо тебе за то, что ты есть в моей жизни ❤️ все остальные скажу лично", - подписала снимок Осадчая.

Напомним, Осадчая без макияжа поразила видом на борту самолета

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