Известный украинский телеведущий и шоумен Юрий Горбунов решил «оседлать» коллегу Лесю Никитюк просто на камеру
Об этом сообщает «РБК-Украина».
«Надеюсь, я классно завалил Лесю», - отметил он.
Обратим внимание, что инцидент произошел на съемках программы, где Никитюк была ведущей, а гостем сам Горбунов. Инцидент произошел в момент, когда им показывали упражнения по самообороне, и звезде нужно было повторить прием.
"Третий брат Кличко'': архивное фото легендарных украинцев поразило сеть
Экс-Nikita в коротких шортах показала, чем ее наградила природа: "затмит даже Астафьеву"
Кравец из «Квартала 95» лишилась главной роли и ошарашила причиной: «Внезапно волосы…»
Каменских в коротких шортах засветила лишнее в спортзале: "Без макияжа совсем не красотка"
«А я ни с кем никогда даже не дрался. Когда был еще школьником, ко мне попытались пристать хулиганы. Но мимо проходил незнакомец, и все замялось само собой», - позже признался актер.
Как сообщалось ранее, известная украинская телеведущая и журналистка Екатерина Осадчая порадовала поклонников новым снимком с мужем, Юрием Горбуновым .
На снимке звезда обняла супруга сзади, а Юрий в ответ положил руку на ее.
Пара ярко улыбалась на серебристом фоне.
Для фото Катя выбрала золотистое платья с короткими рукавами, а ее супруг - белую рубашку, пиджак и брюки.
Осадча распустила волосы и нанесла макияж. Смотрятся звезды очень гармонично.
"Три года назад мы сказали друг другу - да :) три года ты мой муж 💋 @ gorbunovyuriy спасибо тебе за то, что ты есть в моей жизни ❤️ все остальные скажу лично", - подписала снимок Осадчая.
Напомним, Осадчая без макияжа поразила видом на борту самолета
А еще Politeka писала, что ненакрашенная Осадчая удивила пилотов самолета, от звезды такого не ожидали
Также Politeka сообщала, что Осадчая превратилась в роковую женщину и показала, чем соблазняет Горбунова