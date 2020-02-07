Тилль Линдеманн выступит с гастролями по странам Европы, включая Украину, Россию и Беларусь, но без группы Rammstein, фронтменом котороя является

Стало известно, что Линдеманн будет гастролировать со шведским артистом Петером Тэгтгреном, солистом группы Hypocrisy, с которым он записал альбом (название их дуэта - Lindemann). Примечательно, что выступления пройдут не на стадионах, к которым привык Тилль, а в концертных залах, пишет Znaj.

Из Германии, где поклонники моментально раскупили билеты, звезды отправятся в Стокгольм, Хельсинки, Прагу, Вену, Цюрих, Париж, Лондон, а в марте доберутся до России, Беларуси и Украины. Так, 2 марта состоится концерт в Санкт-Петербурге, 4 марта - Минске, 6-го - в Киеве и 15-го - в Москве.

Организаторы гастролей пообещали фанатам более камерную обстановку и "доступность" артистов.

Отметим, в прошлом году Линдеманн и Тэгтгрен записали альбом "F&M", который критики назвали наиболее сбалансированной работой Линдеманна как певца. Здесь есть тонкие тексты о любви и композиции на актуальные общественные темы с присущими певцу провокациями. Альбом очень быстро возглавил немецкий хит-парад.

Ранее мы сообщали, украинской певице Светлане Лободе приписывают роман с Линдеманном. В частности, экс-любовница Тилля (тоже родом из СНГ) Анна рассказала о том, как она заметила, что между Линдеманном и Лободой вспыхнула страсть. По ее словам, первая встреча звезд произошла на одном из фестивалей - искру между ними невозможно было потушить.

"После того, как он увидел Лободу, показалось, что сошел с ума. Мне было очевидно, что между ними искра, как и всем окружающим. Но тушить ее я уже и не собиралась. Не хочу уподобляться нашим знаменитостям и сочинять, что "Лобода увела у меня любимого" или что-то такое. Мне это совсем не надо. Просто к тому моменту я, честно говоря, устала от такого образа жизни. Так все само собой и закончилось", - поделилась Анна.

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