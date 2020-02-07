38-летний украинский рэпер Потап удивил фото, на котором выглядит точь в точь как известный американский актер

Как передает Politeka.net, артист поделился в своем микроблоге в Инстаграм кадром, на котором предстал в полный рост в темных спортивных штанах и реглане с милыми мишками на груди. Потап позирует на фоне океана и будто бы застыл в шаге, засунув руки в кармане. Он дерзко задрал подбородок и смотрит прямо в объектив.

Фото было сделано в Дубае. Видимо, после новогоднего отпуска со своей женой певицей Настей Каменских в Мексике артист продолжил развлечения в арабской стране.

Лысый Потап на этом снимке удивительно похож на голливудского актера Вин Дизеля, что сразу подметили толпы поклонников. Также фанаты похвалили артиста - за короткое время Потап умудрился скинуть вес и подкачаться.

"Нет, ну крут! Крут! Иногда даже засматриваюсь! Маладца! Потап, так держать!!!"

"Ты меня узнаёшь полюбэ я буду в кофте с Медведе)))))😎"

"Вин Дизель по-украински 😂👍"

"Думала Вин Дизель идёт)"

"Vin Dizel"

"Фото максимально простое,но так цепляет чем-то.Роскошь в простоте.Стильно👏🤩"

"О Боже Потапчик))))))красавчик"

"вы что сели на диету какую - то с Настей? Меняетесь на глазах. Или то мы все просто стареем..."

"Потап еще никогда не был таким красивым"

Ранее мы сообщали, Потап покорил сеть, показав видео, на котором танцует вместе со своим 11-летним сыном Андреем. Запись за несколько дней оценили "сердечком" более 400 000 человек.

"То є дуже круто коли різні покоління вміють бути на одній хвилі👨‍👦"; "Андрей, на вас очень похож)"; "Чудесный папа🙂", - писали в комментариях.

К слову, Андрей - сын Потапа от первого брака с его бизнес-партнером Ириной Горовой. Рэпер старается почаще проводить свое свободное время с сыном. Он часто берет мальчика с собой на отдых за границу. Кроме этого Андрей нередко появляется вместе со своими звездными родителями на красных дорожках.

Напомним, что Настя Каменских в объятиях Потапа озадачила уставшим лицом: "Очень худые, остановитесь!".

Как сообщала Politeka, Каменских после беременного фото показала живот, сеть в недоумении: "Толстенькая".

Также Politeka писала, что Потап нашел замену Каменских, появились жаркие кадры новой избранницы.