Украинский певец Иван Ганзера, который победил в первом сезоне "Голоса країни", рассказал о трагедии в семье

Своей болью музыкант поделился с журналистами программы "Життя відомих людей", передает Politeka.net ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Иван Ганзера признался, что ее мама долгое время боролась с онкологическим заболеванием, но рак оказался коварнее.

Победитель первого сезона вокального шоу "Голос країни" заявил, что его уже покойная мама очень много сделала для того, чтобы он стал успешным артистом в Украине.

"Так случилось, что на "Голосі країни" все видели папу, но на самом деле мама очень много сделала для того, чтобы я, собственно, сейчас был тем, кем я есть сейчас", - признался он в общении с журналистами.

Иван Ганзера также рассказал, что маме страшный диагноз поставили в 2015 году. Он хватался за любую возможность заработать на лечение родного человека, обращался к неравнодушным в социальных сетях.

Ради спасения мамы семья артиста продала семейный автомобиль, который Иван подарил отцу после победы в вокальном шоу.

"Мы продали машину, продали дом, ну а маму, к сожалению, мы спасти так и не смогли. К сожалению, у Бога мы смогли купить только год ее жизни. Она перенесла очень тяжелую операцию, очень дорогую операцию. Но, к сожалению, она умерла", - откровенно заявил Ганзера.

Ранее мы рассказывали о том, что победитель "Голоса країни" Иван Ганзера попал в ДТП, когда ехал на концерт в Полтаву.

По словам музыканта, по дороге их подрезала машина, за рулем которой были иностранцы арабской внешности. Ганзера отметил, что они не говорили на украинском/русском языках, а вели себя достаточно агрессивно. Пара вызвала на место происшествия полицию, но она не приехала.

По словам Ганзеры, за последние 5 лет он дважды вызывал полицию, и оба раза его вызов был проигнорирован. Полицию ждали полтора часа, так как у иностранцев не было страховки.

Напомним, что победитель «Голоса країни» попал в ДТП, все случилось по пути на концерт.

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