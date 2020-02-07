Российская актриса Татьяна Кравченко появилась в весьма необычном образе

Снимок, предположительно со спектакля, звезда «Сватов» опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net . На фото актриса сидит на стуле на черном фоне. Одета она в черную блузу с едва заметными цветами. На голове у Кравченко темный обруч.

«Всем доброго дня», - подписала актриса фото, хотя снимок не очень гармонирует с этим пожеланием, ведь больше похож на траурный образ.

Несмотря на это, за короткое время пост собрал более 2000 лайков. Поклонники Кравченко не перестают хвалить своего кумира за прекрасную игру.

«Самая позитивная актриса! Смотришь на вас и жить хочется», «Обожаю вас!», «Хотела пожелать вам крепкого здоровья, творческих успехов», «Доброго...Работа дает силы жить...», «Вся наша семья просто в восторге от вас вы просто супер! Самая лучшая актриса в мире!», «Я смотрю сейчас Сватов уже в миллионный раз и думаю, какое счастье, что Вы играли в этом сериале, спасибо», «Вы моя любимая актриса! С удовольствие смотрю фильмы с вашим участием! Долгих лет вам жизни!», - пишут пользователи сети.

Отметим, что популярный среди украинцев и россиян сериал «Сваты» вернется на экраны в 2021 году. К своим ролям вернутся все актеры сериала, включая Татьяну Кравченко. Как известно, съемки частично пройдут в Беларуси. Премьера сериала состоялась еще в 2008 году, он быстро завоевал любовь зрителей благодаря прекрасному актерскому ансамблю.

Добавим, что Татьяна Кравченко выступала в аннексированном Россией Крыму. Ее коллега по сериалу Федор Добронравов также гастролировал на украинском полуострове, из-за чего ему даже запретили въезжать в Украину. Правда, позже СБУ этот запрет отменила, поскольку суд признал его незаконным.

Напомним, что Татьяна Кравченко поразила помолодевшим видом: "Узнали?".

Ранее Politeka сообщала, что появилось первое фото со съемок нашумевших "Сватов": "Боже, спасибо...".

Также Politeka писала, что на Валюху из "Сватов" внезапно нахлынула ностальгия по СССР: "каждый день по вечерам...".