Російська актриса Тетяна Кравченко поділилася новими фото з шанувальниками.

Знімок актриса опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Під постом Кравченко побажала всім своїм шанувальникам гарного дня.

За короткий час фото артистки набрало понад 6 тис. лайків. Шанувальники розсипаються в компліментах перед актрисою.

«Наша красуня»,

«Просто ОБОЖНЮЮ! ЧУДОВА АКТРИСА! Дивлюся по телевізору фільм "Свати" отримую таке задоволення і радість»,

«Ви красуня!!! Обожнюю вас! Свати знаю напам'ять! Практично кожну вашу фразу! З задоволенням завжди дивлюся, регочу!!!»,

«Улюблена актриса. Дякую за позитив, який ви нам даруєте. Іноді після перегляду фільмів з вашою участю хвороби проходять без ліків»,

«Обожнюємо Вас всією сім'єю. Геніальна актриса! Спасибі Вам за Вашу працю! Дай Вам Бог здоров'я, довгих років життя, творчих успіхів і всього самого доброго! Нещодавно з дружиною який раз дивилися «Небезпечно для життя» з Куравльовим, ну Ви там взагалі)) така молода і енергійна) втім Ви й зараз на висоті!) Так тримати!», - пишуть шанувальники.

Зазначимо, що на сторінці Кравченко практично не буває негативних коментарів і хейтерів. Більшість коментарів мають позитивне забарвлення, що велика рідкість для Інстаграма.

Додамо, що під постом артистку запитали про те, коли вийде 7 сезон популярного серіалу «Свати». Сама актриса не відповіла, але уважні фанати написали, що зйомки 7 сезону почнуться тільки 3 лютого і триватимуть майже до кінця літа.

До речі, раніше сама актриса писала, що 7 сезон серіалу повинні були зняти давно. Якщо все піде за планом, він вийде в 2021 році. При цьому актриса додала, що зараз страшно щось загадувати. Як відомо, зйомки нового сезону будуть проходити в Білорусі.

Нагадаємо, що Тетяну Кравченко перестали впізнавати: "Немов Пугачова".

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