Звезда "Квартала 95" Ирина Сопонару порвала сеть фото в купальнике

Судя по геолокации, артистка находится в горной части Бали, а именно в городе Убуд, пишет Рoliteka.net. На одних из последних фото с отдыха Ирина позирует в купальнике с откровенным разрезом почти до самого пупка.

Купальный наряд едва прикрывал прелести звезды, и кроме того, благодаря вырезу стала заметна татуировка на пикантном месте украинской знаменитости - между грудьми. Образ Сопонару завершили большие темные очки и длинные мокрые волосы, которые она распустила.

На первом снимке звезда "Квартала 95" предстала в пикантной позе: она наклонилась, выставив упругую пятую точку.

На втором снимке звезда присела, приподняв ногу, на которую опустила руку с браслетами.

На обеих фотографиях звезда приоткрывала губы, и скорее всего, смотрела в камеру.

За 11 часов пост Ирины собрал более 14,5 тысяч лайков и много комментариев.

"Ирааа🔥🔥🔥🔥", "Так вот оно чо!!! В Украине резко похолодало, потому что где то в Индонезии, стало горячо 😎", "Что за татушка? Что она для вас означает и вообще что это", "К нам когда?)", "Ооооо😍😍😍😍😍😍😍", "Такая красивая", "Какая красивая девчуля 🔥🔥🔥😻", "И мне нравится👍", "Кости", "Амазонка😍🤗", "😍 Ты супер", "Красотка", "Классно. Горячая фотка. Шикарно выглядите, хорошего отдыха 🏝️", "Да, ну начинай есть, а то кожа да кости 😀", "Что значит твое тату?", "Ты просто супер. Я тебя очень сильно люблю 😍😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Ирина Сопонару позировала в коротких шортах возле знаменитой кино-студии "Universal Pictures". На актрисе, которая позировала у лого компании, были также черный топ и босоножки на низком ходу.

Ирина на фото немного наклонилась вперед и смотрит в сторону, ее светлые волосы - распущены, кадр получился атмосферным и очень ярким. Вокруг знаменитого "фонтанчика" роится масса людей - место очень популярное среди туристов, на улице стоит, традиционная для LA, солнечная погода.

Фото по достоинству оценили поклонники, которые написали массу комплиментов.

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