Композитор и продюсер Константин Меладзе опубликовал эпизод из клипа популярной женской группы ВИА Гра

Отрывок с солисткой группы Эрикой Герцег Меладзе опубликовал на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. Как продюсер группы Меладзе часто публикует анонсы новых клипов своих подопечных, но этот раз – исключение. Дело в том, что клип ВИА Гры «1+1» вышел еще в декабре 2019 года. Поэтому причины, по которым видео появилось в сториз Меладзе, до конца не понятны.

Показательно, что продюсер выбрал отрывок из клипа, где поет Эрика Герцег. Конкретно в этом клипе девушка очень сильно похожа на экс-солистку ВИА Гры, жену Константина Меладзе Веру Брежневу. Именно с ней, по данным российских СМИ, у Меладзе роман.

Сама Эрика, как и Меладзе, не раз опровергала слухи о романе с продюсером.

«Для меня Константин Меладзе — третий отец после родного отца и Бога. С первого дня испытываю к нему уважение и благодарность за любимую работу», - заявляла девушка в интервью.

Но, несмотря на заверения звезд, поклонники ВИА Гры и Константина Меладзе все же подозревают продюсера в изменах. Во-первых, он закрутил роман с Верой Брежневой, когда она пела в группе, а он был женат. Во-вторых, Эрика Герцег как две капли воды похожа на Брежневу. Только она моложе. Сейчас звезде 31 год, а Вере Брежневой 3 февраля исполнилось 38 лет.

Кстати, поклонники Брежневой обратили внимание, что поздравление Меладзе было слишком формальным, а не личным. В своем Инстаграм продюсер поздравил Брежневу с днем рождения, но сделал это очень прохладно. Как Вера это терпит, не ясно.

Добавим, что слухи о романе между продюсером и Эрикой могут подогревать специально, чтобы привлечь внимание к группе и ее новым песням. Возможно из-за этого Меладзе и запостил у себя в сториз этот отрывок.

Напомним, что бесстыжая Эрика Герцег показала все свои прелести в черном белье: "никто не устоит".

Как сообщала Politeka, появилось тревожное обращение звезды, касающееся развода Брежневой и Меладзе: "Как-то грустно...".

Также Politeka писала, что Вера Брежнева решилась на пластику из-за молодой "любовницы" Меладзе: "Вера, зачем?".