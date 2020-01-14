Відома українська співачка Еріка Герцег, солістка групи ВІА Гра, показала спекотне фото майже без одягу

На фото знаменитість позує в чорних панчохах, трусиках і топі. При цьому Герцег зайняла досить пікантну позу і можна оцінити ідеальні форми Еріки. На тлі видно співачку більш крупним планом, але фотографія така ж. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли написати коментарі під фото, адже воно було опубліковано в сторіс. Також фолловери не змогли поставити лайки публікації.

Раніше ми повідомляли, що молода "коханка" Меладзе розставила довгі ноги біля вікна.

На фотографії зірка з'явилася в легкому чорному халаті з мереживом. Еріка подвязала домашній наряд поясом, ніж підкреслила тонку талію.

Дівчина витягла ніжки, стоячи прямо біля великого вікна, за яким було видно голубою воду і хмарочоси.

Герцег зробила хвостик, і, можливо, на ній не було макіяжу.

"Відпочинок🤍 #Кічі #ЭрикаГерцег #Віагра #2020", - написала артистка, давши зрозуміти, що перебуває у відпустці.

За 16 годин пост зірки зібрав понад 18 тисяч лайків та коментарів.

Повідомлялося, що учасниця популярного музичного колективу ВІА Гра Еріка Герцег показала відверте фото зі зйомок.

На новому опублікованому знімку артистка присіла, трохи розставивши ноги і спідлоба дивиться в камеру. На дівчині чорні колготи або панчохи в мікро-горошок, волосся блондинка підібрала, також на ній чудово село міні-плаття з високим комірцем:

"Дорогий Дідусь Мороз! Я весь рік була дуже хорошою дівчиною, тому, будь ласка, вручи мене в подарунок...

Мої Хороші, ви вже придумали які подарунки хотіли б на Новий рік?" - написала під фото дівчина.

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