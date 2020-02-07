Жена известного украинского хореографа и шоумена Влада Ямы, Лилиана, опубликовала яркое видео с семьей

Девушка рассказала в посте о ярком дне, который пережила она с мужем и сыном, пишет Politeka.net.

В ярком видео красотка с мужем позируют, обнимаясь, а также в красном кабриолете на крыше. Есть кадры, где шоумен играет с сыном, также несет его на плечах.

Лилиана предстает в разных образах, в том числе в красном платье, которое сидит по фигуре. Девушка выглядит замечательно.

"Этот необычный и яркий день уйдет в Книгу Наших Историй как страница, которая заставляет мое сердце биться чаще. Спасибо @e.zverev за шедевральное видео, от которого сразу пошли слезы и мурашки. Теперь буду помнить каждую деталь этого незабываемого дня...", - подписала видео жена Влада Ямы.

Лишь за шесть минут кадры успели посмотреть 140 человек.

Напомним, Влад Яма показал последствия чрезмерного пребывания на пляже. Мужчина опубликовал селфи с бокалом на фоне моря в Майями.

На фото Влад показал красную лысину. Хореограф нагнув голову красного цвета и опустив очки с глаз. Танцор щурится на солнце, но видно, что он счастлив и улыбается.

"Теперь я Вождь Краснолицых!..», – шутливо отметил он в посте.

Ранее мы писали, что Влад Яма активно публиковал фото с женой во время отдыха, а однажды показал свое любимое американское мороженое.

Так, Яма показал свой милк-шейк фиолетового цвета в мини-круге с единорогом. Его жена, Лилианна, продемонстрировала фисташковый рожок с присыпкой.

«За секунду до блаженства с нашим любимым мороженым...🍦😜», – подписал снимок шоумен.

Супруги были одеты в обычных футболках, Влад в черной, а Лилианна – в кремового цвета однотонной футболке и солнцезащитных очках.

Ранее мы писали, что Влад Яма показал совместный снимок с женой Лилией в красном "Феррари".

На фото можно увидеть Влада Яму в футболке, а также Лилию в красном коротком платье. Супруга танцора для фото сделала губы "уточкой", а Влад немного снял очки.

Напомним, Влад Яма поиграл мускулами в компании жены и горячей блондинки-красавицы

А еще Politeka писала, что полуголый Яма показал, как развлекается с женой в кровати

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