Увидеть занаметитого украинского танцора Влада Яму таким, мало кто из поклонников ожидал

Артист показал весьма необычный, как для знаменитости фотоснимок. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram известного украинца.

Так на новом своем фото Влад Яма позирует прямо на железнодорожном переезде - звезда сети приспокойно присел на обледенелые рельсы и при этом улыбался.

Стоит отметить, что танцор на снимке выглядит, как обыкновенный, проводящий свою отпуск на Западе Украины, в горах, турист: на спине объемный рюкзак, куртка, неприметная и в то же время - забавная шапка, трехдневная щетина:

«Куда ведёт дорога?... Всё зависит от нас самих. #яремче», - подписал он кадр с отдыха.

Поклонники артиста даже несколько растерялись, увидев такую фотокарточку, мол, такая звезда, я так прост, непретенциозен. Помимо прочего, фаны также написали Владу о том, что замечательно проводить отпуск именно в Украине и еще о том, что он прекрасно выглядит. А некоторым снимок представился отвратным зрелищем, потому как Влад, очевидно, забыл - в поездах туалеты работают, сбрасывая "отходы" прямо на рельсы, и артист присел, по сути, в грязь.

Напомним также, ранее в своем микроблоге в Инстаграм знаменитость поделился видео, как он спускается на лыжах с горки. В кадре Яма в полной экипировке: в серо-зеленом костюме и шлеме. Неспеша звезда спускается с горки, плавно маневрируя на снежном покрытии.

А музыкальное сопровождение - отдельная тема. Спокойная и тихая мелодия (кавер на мультяшную песенку из "Винни Пуха") рассмешила поклонников танцора.

"ПОЇХАЛИ!..🐻", - подписал ролик Влад.

Комментирующие заметили, что звезда спустился с легкой, детской горки, и пожурили его, мол, "что так слабенько". Также некоторые задались вопросом, куда пропала его супуруга Лилия и почему ее нет в кадре.

"Сколько катаетесь?" - "с пеленок..."

"Хорошего отдыха 👍🏻 песня супер 😄🐻😂"

"Какой живой и классный ролик!)А музыкальное сопровождение вообще супер!!!😂🔥"

"7 горка... 👍😍"

"Вам дають норм покататись.... Чи не впізнають🤣👌.? Гарного відпочинку"

"Ще той танцор 🕺!!!!"

Напомним, раздетые Влад Яма с женой взорвали сеть страстным фото.

Как сообщала Politeka, Влад Яма с женой показал настоящую страсть, пикантные фото облетели сеть.

Также Politeka писала, что Влад Яма показал, как развлекается с женой по утрам.