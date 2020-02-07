Известная украинская модель Алла Костромичева, ведущая "Топ-модель по-украински", показала новый образ в компании подружек

На фото Алла позирует в черном платье с глубоким декольте и без белья. Костромичева в этот раз была с распущенными волосами, а в руках держала телефон и бутылку шампанского. Рядом можно увидеть в красном и нательном наряде ее знакомых. Причем, у средней девушки, может показаться, что она позирует только с черными узорами на теле. Фото получилось интересным и эффектным. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить более 20 тысяч лайков и оставить несколько комментариев под фото:

"Агли так и ходит без бровей и с подмышками", "Самая красивая", "Алла такой как вы больше Нет!!", "Алла похожа на Викторию Бекхем", "Ого ничего себе, и она там есть. Я в шоке, Алла, да это же очень круто", "У барышни в середине, в нижней части что то не то...портит наряд.. что это..", "бог ты мой", "Когда новый сезон?", "Две девушки,которых я оч люблю,на одном фото, такого не ожидала увидеть", "вы очень красивая!".

Ранее мы сообщали, что ведущая проекта «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева опубликовала личный кадр.

Артистка очень удивила своим внешним видом на видео и попыталась сказать о переживаниях своего персонажа.

Так на новом опубликованном Аллой видео, она показала актерскую миниатюру, где говорила о крупных деньгах, предательстве и о том, как легко можно уничтожить человека - его личность и мечты, а также о том, что со всей этой "грязью" - не надо мириться. При этом, переспрашивая своего собеседника за кадром, ясно ли ему все, что сказала героиня.

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