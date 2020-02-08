Известная украинская певица Алина Гросу показала новый образ в прозрачном платье

На фото Алина позирует перед зеркалом в тренче, а под ним можно увидеть мини-платье черное, но прозрачное. Через него легко можно рассмотреть белье певицы. Грозу сделала губы уточкой и сделала селфи. На фоне можно увидеть каких-то других людей, а также стол с различной едой и чашками. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оценить фотографию или написать комментарии. Все из-за того, что снимок был опубликован в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Алина Гросу показала снимок, где она маленькая в церкви.

На снимке Алина позирует в белой одежде и с большим бантом на голове. Рядом можно увидеть двух женщин с завязанными платками на голове, также в белой одежде. Можно заметить и попа с большой бородой, который стоит рядом. Качество фото довольно слабое, но оно и понятно, ведь его сделали лет 20 назад.

Фанаты не смогли оценить опубликованный снимок, как и написать комментарии. Все из-за того, что он размещен в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.

Сообщалось, что Алина Гросу предстала перед поклонниками в весьма непривычном амплуа.

Артистка снимает новый клип – в главной роли – сама Гросу. В этот раз в мини-превью звездная блондинка не показывала себя полуголой или в тому подобном «настроении». В концепции нового видео, видимо, решили копнуть глубже банального «голого женского тела».

Так на новом видео артистка показалась с лицом, измазанным красной краской, будто бы она в крови, с царапинами и даже небольшими синяками. Волосы артистки также были слегка взъерошены и она при всем при этом выпускала, вероятно, сигаретный дым прямо в объектив камеры.

Напомним, Гросу кокетливо расстегнула платье и покрасовалась перед зеркалом

А еще Politeka писала, что Гросу в бездонном декольте засветила все, что можно

Также Politeka сообщала, что Гросу обтянула прелести тонкой тканью и показала себя со всех ракурсов



