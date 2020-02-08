Олимпийская чемпионка и звезда шоу «Танцы со звездами» Анна Ризатдинова показала идеальную растяжку, которой могут позавидовать все

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Как можно быть настолько вау?», - интересуется поклонница.

Обратим внимание, что на снимке Ризатдинова позирует с идеальным шпагатом, держа одну из ног практически возле головы. Однако снимок она выбросила в Сторис, лишив своих поклонников возможности его прокомментировать.

Как сообщалось ранее, Олимпийская чемпионка, гимнастка Анна Ризатдинова опубликовала странный пост на своей странице в Инстаграм.

Девушка сделала селфи, которое подписала цитатой советской артистки Фаины Раневской «Под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куриная жопа. Так что меньше пафоса господа».

Всего за несколько часов пост набрал около 5000 лайков. Поклонники спортсменки соглашаются со звездой, что это высказывание очень удачно описывает реалии современного мира.

«Хорошо сказано, прямо в яблочко», «Но это точно не про тебя», «Да! Фаина Раневская, как никогда права)».

Кроме этого, в комментариях под фото поклонники стали хвалить спортсменку за прекрасный внешний вид.

«Ой какая красотка», «My queen», «Какая вы красивая», «Вас Бог наградил не только красотой».

Отметим, что на данный момент неизвестно, с каким событием в жизни спортсменки связана эта грубая фраза.

Как сообщала Politeka, Ризатдинова разделась на камеру и показала, чем соблазняет мужчин: "Ух, какая душа!".

Также Politeka писала, что фаворитка Ямы из "Танців з зірками" блеснула идеальным телом в длинном платье.

Напомним, что Анна Ризатдинова сверкнула главной гордостью, открыв одно плечо.