Участница Нацотбора на Евровидение 2020 Катя Чили начала выступление с диких воплей, чем вызвала неоднозначную реакцию у зрителей

8 февраля состоялся первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2020, которое в этом году пройдет в Нидерландах. Катя Чили, хоть и не прошла, однако ее выступление было одним из самых запоминающихся, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Девушка вышла на сцену в компании с шаманом и нескольких бэк-вокалисток. Облаченная в национальный украинский наряд, некоторое время она молча стояла, а затем начала кричать, обескуражив зрителей. На вопрос, правда ли, что песня о женской матке (перед своим выступлением она написали, что название песни — "Пич" и на уровне человеческого тела — это матка), артистка положительно кивнула.

Большинство зрителей сравнили песню с "космосом" и расстроились, когда Катя Чили не прошла в полуфинал.

"Євробичення нижче класом, ніж ця пісня. Це все одно що Фредді Меркьюрі прийшов би, ні судді ні цільова аудиторія не варті виконавця."

"Не важно конкурс , ця пісня за межами світу . Дякую , мене тронуло ."

"Вау... Мурашки по тілу. Вона, звичайно цікава, але пісні у неї бомбезні. Було б дуже круто, якби вона нас представляла. Я впевнена, що іноземці б зацінили"

"Це було щось. Виступ який найбільше запам'ятався із всіх і викликав найбільше емоцій. Те що Катя не пройшла в фінал відбору не біда, головне вона показала неймовірний і захоплюючий виступ який багато хто оцінив."

"Це не перформанс-це портал! Неймовірно!"

"Надзвичайно! В мене аж дух перехопило!"

Однако не всем по душе оказались "дикие вопли" певицы.

"Хай Бог милує"

"Трэш..."

"Ужас..."

"На лавочке с бабками петь, максимум"

"Они наверное специально их повыпускали,чтобы мы Евровидение не выиграли😂😂😂"

"Песни нет, один крик"

Отметим, из 8 участников в финал прошли трое - JERRY HEIL, Go-A, Марина Круть. При этом и судьи, и зрители были единодушны и отдали самую высокую оценку бандуристке Марине Круть (Krutь).

Напомним, Верка Сердючка зажгла зрителей новым треком: идеальный для Евровидения-2020.

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