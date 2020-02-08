В субботу. 8 февраля, в Украине прошел первый полуфинал Национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2020

Об этом сообщает Politeka.

Согласно результатам, дальше проходят GO-A, JERRY HEIL и Krutъ.

Как известно, сегодня выступали 8 исполнителей: Группа [O], JERRY HEIL, Katya Chilly, Krutъ, GO-A, CLOUDLESS, GIO и Assol.

Для того, чтобы определить финалистов, баллы музыкантов суммировали с баллами, которые они получали от судей. После этого их рейтинг вносили в специальную таблицу. Если же кто-то из исполнителей набрал бы одинаковое количество очков, финальный голос был бы за зрителями.

Как сообщалось ранее, вместо России новым фаворитом шоу стала Италия.

Пока в Украине еще идет национальный отбор на Евровидение 2020, букмекеры уже активно принимают ставки на возможных победителей. Судя опубликованной на сайте конкурса статистике, нынешним фаворитом является Италия. Ее шансы на победу оцениваются 8%.

На втором месте расположилась Россия с 7% вероятности победы ее участника. Отметим, что в предыдущей версии рейтинга РФ занимала первую строчку. Третье, четвертое и пятое место делять между собой страны Северной Европы - Дания, Швеция и Норвегия.

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