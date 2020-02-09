Звезда первого полуфинала Национального отбора на Евровидение-2020 Марина Круть поддерживает запрет на выступления украинских артистов в России

Как сообщает Politeka, об этом она рассказала за кулисах шоу, передает Telegram-канал PavlovskyNews.

«Я считаю, каждый артист должен быть вне политики, но каждый артист должен иметь свою гражданскую позицию», - отметила она.

При этом артистка рассказала, что в Украине есть достаточно возможностей для развития отечественного шоу-бизнеса.

Как сообщалось ранее, лидером первого полуфинала Национального отбора на "Евровидение-2020" стала украинская бандуристка Марина Круть с песней "99".

Марина Круть - музыкант из Хмельницкого, на сцене она уже около 14 лет. Она известна, как финалистка шоу "Х-Фактор", участница многочисленных украинских фестивалей - GogolFest, RespublikaFest, Бандерштат.

На протяжении полугода артистка проживала в Китае, где ей успешно удавалось строить карьеру. Но Марина решила вернуться в Украину и продолжила свой творческий путь. Национальный отбор на "Евровидение-2020" стал прекрасной возможностью заявить о себе.

Артистка спела о том, что каждый из нас может упасть, но в то же время имеет 99 причин для продолжения своего пути.

Ее лаконичний номер дополнили только сказочные визуализации на видео. Более того, специально для выступления был создан мультфильм, который транслировали на задних экранах сцены.

Сама исполнительница убеждена, что бандура способна очаровать европейцев, а ее жизнеутверждающая песня – покорить сердца миллионов. Самое интересное, что все собранные деньги на предстоящую свадьбу она потратила на подготовку к Нацотбору.

Напомним, Верка Сердючка зажгла зрителей новым треком: идеальный для Евровидения-2020.

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