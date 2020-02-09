Лидером первого полуфинала Национального отбора на "Евровидение-2020" стала украинская бандуристка Марина Круть с песней "99"

Марина Круть - музыкант из Хмельницкого, на сцене она уже около 14 лет. Она известна, как финалистка шоу "Х-Фактор", участница многочисленных украинских фестивалей - GogolFest, RespublikaFest, Бандерштат.

На протяжении полугода артистка проживала в Китае, где ей успешно удавалось строить карьеру. Но Марина решила вернуться в Украину и продолжила свой творческий путь. Национальный отбор на "Евровидение-2020" стал прекрасной возможностью заявить о себе (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Артистка спела о том, что каждый из нас может упасть, но в то же время имеет 99 причин для продолжения своего пути.

Ее лаконичний номер дополнили только сказочные визуализации на видео. Более того, специально для выступления был создан мультфильм, который транслировали на задних экранах сцены.

Сама исполнительница убеждена, что бандура способна очаровать европейцев, а ее жизнеутверждающая песня – покорить сердца миллионов. Самое интересное, что все собранные деньги на предстоящую свадьбу она потратила на подготовку к Нацотбору.

Украинцам пришлось по душе выступление Марины Круть. Они обратили внимание на ее чарующий голос и нежное исполнение песни. Многие назвали ее композицию чарующей и завораживающей.

"Очень волшебно, чарующее... Закрыв глава - как будто в трансе.... Великолепно! Только финал!", "Очень волшебная песня, надеюсь пройдёт в финал)", "Атмосфера великолепная. + девушка очень открытая сама по себе, она общается со своими поклонниками. Вот и итоге и получает такую поддержку сейчас. KRUTЬ ты просто круть)", "Мёд для моих ушей", "Заслуженное первое место. Очень душевная песня".

Нашлись и среди комментаторов те, кому понравилась песня, но не исполнение. Кроме того, они обратили внимание, что вокал был слабым, а также можно было разобрать не все слова композиции.

"хорошая девочка, нормальная песня, но поет фальшиво, от слова очень", "Текст не разобрать, от этого скучновато. А так ничего", "Номер незаурядный, шикарная бандура, песня запоминается, но вокал.... вернее полное его отсутствие.... как так можно готовиться к конкурсу", "Слабый голосочек".

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