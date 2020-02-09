Открытие первого полуфинала Национального отбора на Евровидение-2020 Марина Круть публикует в сети множество красивых фото

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на соцсети исполнительницы.

Бандуристка Марина Круть стала одной из главных звезд Национального отбора на "Евровидение-2020". Она зачастую появляется на фото, которые как бы являются продолжением ее музыки, они лиричны, самобытны и слегка пикантны.

В частности, артистку можно увидеть в образе украинской Офелии. Она запечатлена в воде с закрытыми глазами.

При этом под мокрой ночной рубашке заметны изящные формы Марины при отсутствии нижнего белья.

Естественно, что друзья и фаны не могли пройти мимо красивых образов Марины в Instagram и оставляют множество приятных отзвывов.

"Ти неймовірна", "Ты очень крутая", "Ты сводишь меня с ума", "Ви дуже граційна , гарні вбрання та очі", "

Ти так круто виглядаєш в кадрі !", " Ти неймовірна".

Как сообщалось ранее, лидером первого полуфинала Национального отбора на "Евровидение-2020" стала украинская бандуристка Марина Круть с песней "99".

Марина Круть - музыкант из Хмельницкого, на сцене она уже около 14 лет. Она известна, как финалистка шоу "Х-Фактор", участница многочисленных украинских фестивалей - GogolFest, RespublikaFest, Бандерштат.

На протяжении полугода артистка проживала в Китае, где ей успешно удавалось строить карьеру. Но Марина решила вернуться в Украину и продолжила свой творческий путь. Национальный отбор на "Евровидение-2020" стал прекрасной возможностью заявить о себе.

Артистка спела о том, что каждый из нас может упасть, но в то же время имеет 99 причин для продолжения своего пути.

Ее лаконичний номер дополнили только сказочные визуализации на видео. Более того, специально для выступления был создан мультфильм, который транслировали на задних экранах сцены.

Сама исполнительница убеждена, что бандура способна очаровать европейцев, а ее жизнеутверждающая песня – покорить сердца миллионов. Самое интересное, что все собранные деньги на предстоящую свадьбу она потратила на подготовку к Нацотбору.

Напомним, Верка Сердючка зажгла зрителей новым треком: идеальный для Евровидения-2020.

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