Звезда «Квартала 95» Ирина Сопонару показала роскошные формы в коротком топе на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ее Instagram.

«Сегодня на Бали целый день дождь. Всю ночь лило как из ведра. Такое впечатление, что он идет просто у меня в комнате. Очень громко. У меня все», - утверждает она.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Сопонару позирует за столиком в местном кафе в коротком топе без белья. Поэтому из-под него торчат соски. Однако ее поклонники были лишены возможности отреагировать ан идеальные формы кумира – кадры она выбросила в Сторис.

Как сообщалось ранее, звезда "Квартала 95" Ирина Сопонару порвала сеть фото в купальнике. Судя по геолокации, артистка находится в горной части Бали, а именно в городе Убуд. На одних из последних фото с отдыха Ирина позирует в купальнике с откровенным разрезом почти до самого пупка.

Купальный наряд едва прикрывал прелести звезды, и кроме того, благодаря вырезу стала заметна татуировка на пикантном месте украинской знаменитости - между грудьми. Образ Сопонару завершили большие темные очки и длинные мокрые волосы, которые она распустила.

На первом снимке звезда "Квартала 95" предстала в пикантной позе: она наклонилась, выставив упругую пятую точку.

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