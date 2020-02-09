Украинская телеведущая Катя Осадчая предстала перед поклонниками в новом образе, поразив своей красотой
Как сообщает Politeka.net, телеведущая популярной украинской передачи о звездах шоу-бизнеса и светской жизни Катя Осадчая не так давно раскрыла в своем Instagram интригу о том, какой наряд выберет для нового выпуска "Світського життя"
Телеведущая показала первые кадры со съемочной площадки. Элегантный образ поразил воображение поклонников, которые отметили, что стилисты не зря привнесли соблазнительные нотки в наряд знаменитости, от чего лук только выиграл.
Катя Осадчая решила не останавливаться и недавно порадовала еще одним запоминающимся нарядом со съемок. На этот раз она выбрала платье из королевского синего бархата, украшенного сверкающими стразами на разрезе.
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На фото ведущая запечатлена на фоне студийного экрана, кокетливо позируя на камеру, она продемонстрировала глубокий разрез на платье, который обнажил ее ногу. В дополнение к платью Катя выбрала длинные серьги, а ее голову украсил ободок со стразами.
Поклонники певицы не смогли пройти мимо такого снимка. И пока Осадчая смотрит в камеру, многие не могут оторвать взгляд от игривого разреза на платье красавицы.
"🤤🤤🤤🤤 шикарная", "Вау😍👍", "Как всегда прекрасная и соблазнительная! ❤️❤️❤️👏👏👏", "Гарнюня вы какая 😍🔥🔥🔥🔥❤️", "Вы просто супер 💖💖👍", "Катя, я не представляю суботу без вашей програмы", "Sexy Beine", "Обожаю вашу программу❤️", "🌺Beautiful🌷Queen👑".
Также ранее сообщалось, что известная украинская телеведущая и журналистка Екатерина Осадчая порадовала поклонников новым снимком с мужем, Юрием Горбуновым.
Пара ярко улыбалась на серебристом фоне.
Для фото Катя выбрала золотистое платья с короткими рукавами, а ее супруг - белую рубашку, пиджак и брюки.
Осадчая распустила волосы и нанесла макияж. Смотрятся звезды очень гармонично.
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