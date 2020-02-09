Украинская телеведущая Катя Осадчая предстала перед поклонниками в новом образе, поразив своей красотой

Как сообщает Politeka.net, телеведущая популярной украинской передачи о звездах шоу-бизнеса и светской жизни Катя Осадчая не так давно раскрыла в своем Instagram интригу о том, какой наряд выберет для нового выпуска "Світського життя"

Телеведущая показала первые кадры со съемочной площадки. Элегантный образ поразил воображение поклонников, которые отметили, что стилисты не зря привнесли соблазнительные нотки в наряд знаменитости, от чего лук только выиграл.

Катя Осадчая решила не останавливаться и недавно порадовала еще одним запоминающимся нарядом со съемок. На этот раз она выбрала платье из королевского синего бархата, украшенного сверкающими стразами на разрезе.

На фото ведущая запечатлена на фоне студийного экрана, кокетливо позируя на камеру, она продемонстрировала глубокий разрез на платье, который обнажил ее ногу. В дополнение к платью Катя выбрала длинные серьги, а ее голову украсил ободок со стразами.

Поклонники певицы не смогли пройти мимо такого снимка. И пока Осадчая смотрит в камеру, многие не могут оторвать взгляд от игривого разреза на платье красавицы.

"🤤🤤🤤🤤 шикарная", "Вау😍👍", "Как всегда прекрасная и соблазнительная! ❤️❤️❤️👏👏👏", "Гарнюня вы какая 😍🔥🔥🔥🔥❤️", "Вы просто супер 💖💖👍", "Катя, я не представляю суботу без вашей програмы", "Sexy Beine", "Обожаю вашу программу❤️", "🌺Beautiful🌷Queen👑".

Также ранее сообщалось, что известная украинская телеведущая и журналистка Екатерина Осадчая порадовала поклонников новым снимком с мужем, Юрием Горбуновым.