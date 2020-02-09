Главная звезда первого полуфинала Национального отбора на Евровидение-2020 Марина Круть дала фидбек на выступления других участников

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram украинской бандуристки

Марина Круть в свежем посте оценила выступления других участников Национального отбора на Евровидение-2020. Начала свой пост Марина с группы "О", которая выступила вне конкурса.

"Они прыгнули выше своей головы. Песня - жить дальше. Это музыка будущего, которое в Украине еще не пришло. Люблю вас!", - написала Марина.

Получила порцию комплиментов и Jerry Heil (Яна Шемаева).

"Яна - супер талантливая душа, имеющая мировое будущее в перспективе, если я прячусь за бандурой, то Яна спряталась за овощами. Яна, не укрывайся. Ты гений", - написала она.

В отношении выступления Кати Чили Марина Круть выразила сожаление, что "зал не встал в конце с аплодисментами".

Выступление Го-а, мо мнению круть, было ожидаемым, однако сильным.

От вокала Клаудес, заявила Круть, у женщин текут слюнки. "Клаудес - солист, от которого текут слюнки у половины женщин Украины. Для группы с новым солистом это хорошее начало. Чуваки, делайте материал и рвите сольники".

Также не обошла стороной Круть и красавца Гио. "Для этого парня с искренней улыбкой и лицом Аполлона много перспектив (Только не в шоу холостяк, пожалуйста). Я рада, что когда-то мы ехали в метро, у тебя глаза горели так же", - написала она.

Также Марина отметила Ассоль, которая "прыгнула выше головы своей". Также Круть призналась, что когда-то копала картошку в деревне в детстве, и в их доме висел плакат Ассоль. "Я всегда мечтала быть, как ты. Иди дальше птичка. И прыгай выше себя дальше", - написала она.

Как сообщалось ранее, лидером первого полуфинала Национального отбора на "Евровидение-2020" стала украинская бандуристка Марина Круть с песней "99".

Марина Круть - музыкант из Хмельницкого, на сцене она уже около 14 лет. Она известна, как финалистка шоу "Х-Фактор", участница многочисленных украинских фестивалей - GogolFest, RespublikaFest, Бандерштат.

Артистка спела о том, что каждый из нас может упасть, но в то же время имеет 99 причин для продолжения своего пути.

Ее лаконичний номер дополнили только сказочные визуализации на видео. Более того, специально для выступления был создан мультфильм, который транслировали на задних экранах сцены.

Сама исполнительница убеждена, что бандура способна очаровать европейцев, а ее жизнеутверждающая песня – покорить сердца миллионов. Самое интересное, что все собранные деньги на предстоящую свадьбу она потратила на подготовку к Нацотбору.

Как писала Politeka.net, Пикантные фото фаворитки Нацотбора на Евровидение-2020 Марины Круть: "Сойти с ума!"

Напомним, Верка Сердючка зажгла зрителей новым треком: идеальный для Евровидения-2020.

А еще Politeka писала, что Евровидение 2020: Россия внезапно оказалась на первом месте, появился скандальный рейтинг