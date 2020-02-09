Известная украинская певица Настя Каменских показала новый образ с объемной прической



На фото Настя себя показывает крупным планом, сделав кадр по бюст. Можно заметить, что она в черном белье и какой-то верхней одежде. При этом зона декольте оказалась довольно большой. Образ Каменских дополнила пышными кудрями, а также множеством украшений на шее. На фоне ничего не было заметно. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить почти 60 тысяч лайков и написали несколько комментариев под фото:

"Какая красивая ,влюбиться можно", "Сестренка просто бомба", "Ух, красоточка", "Красавица, ты самая красивая", "Невероятная", "Анастасия, ты суперски классная", "Шикарная", "Огонь", "Настюш, напишите, пожайлуста, какая у вас помада. Ну очень нравится", "Божественная, "Покажите, как такой крутой макияж делаете", "Красивая, просто слов нет. Мейк очень идет этот", "Роковая красавица", "Настюша лучше всех", Щас бюстгальтер порвется".

Ранее мы сообщали, что Каменских устроила соблазнительные танцы в крохотном бикини.

Настя Каменских любит провоцировать украинскую публику провокационными фото и видео. Артистка может себе легко позволить позировать не только в крошечных бикини и белье, но даже вовсе обнаженной.

Откровенные снимки всегда вызывают бурю обсуждений, но певица спокойно реагирует на критику и признается, что практически никогда не читает комментарии под своими фото. Так, на свежем видео артистка предстала перед фанатами во всей красе.

На новом видео девушка танцует зажигательный танец и демонстрирует сочные формы в белом купальнике, который выгодно оттеняет ее золотистую кожу и темные волосы.

Напомним, Каменских показала, как выглядела пять лет назад во время похудения

А еще Politeka писала, что раздетая Каменских показала, что вытворяет в раздевалке

Также Politeka сообщала, что Каменских в трусиках, чулках и с боевым раскрасом поразила украинцев



