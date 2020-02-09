Известная украинская певица Даша Астафьева показала себя на больничной койке

Астафьева позировала в белой одежде, лежа на койке. На лицо была надета кислородная маска с присоединенной трубкой для воздуха. Даша смотрела прямо в камеру, когда снимала себя. Волосы певица решила собрать в хвост в этот раз. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сегодня, второй день прохожу полезные и красивые процедуры", - написала Астафьева, рекламируя медицинский салон красоты.

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Ранее мы сообщали, что украинская певица Даша Астафьева эпатировала публику откровенным образом, который ошеломляет буквально с первого взгляда.

Новый откровенный образ певица показала в Instagram, и надо заметить, что он действительно соблазнительный и пикантный. На этот раз звезда продемонстрировала снимок на котором она предстала в прозрачном плаще с черными вставками, которые идеально подчеркнуло ее фигуру.

Под прозрачным плащом на украинской певице только штаны, артистка предпочла не носить белье. Пикантные места она прикрыла надписью.

Сообщалось, что известная украинская певица Даша Астафьева показала новый яркий образ в черном корсете.

На фото Даша позирует в черном наряде с белыми узорами. Можно сразу заметить, что Астафьева не надевала белье. По бокам расположились девушки-танцовщицы. Они были в больших сапогах, выше колена, а также черных колготах, которые не мешали увидеть белье девушек. Фото получилось очень интересным и эпатажным. На втором снимке певицу можно рассмотреть поближе и ее большой хвост, в который она собрала волосы.

Напомним, Астафьева устроила на диване необычные съемки, засветив лишнее

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