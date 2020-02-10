Украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников

Как известно, певица очень часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео, информирует Рoliteka.net.

В этот раз артистка представила необычный кадр, прогулявшись по зимнему Киеву в длинной парке с меховым капюшоном и заинтриговала фанатов одной пикантной деталью. На снимке живот звезды выглядит так, будто она беременна. Так, артистка позировала с округлившимся животом под одеждой, скорее всего, воспользовавшись момент, чтобы насмешить сеть и подогреть слухи о своей личной жизни.

"Под курткой могла быть сенсация😏или хотя бы несколько чизбургеров🍔 Или/или — вы за какой вариант?)", - пошутила Каминская.

Вот что пишут пользователи:

«Привет из прошлого думаю 😉😂», «Оградка поплыла👍🏻😂», «Мост поплыл😂😂😂😂😂», «Хватит сенсаций! Я бы чизбургер сожрала 🤪Мужик нужен рядом классный,чтоб кое кому "нос утереть"!», «Сенсация❤️», «Слава- любительница создать сенсацию😁», «Мех, у меня похожая парка😅», «Это мех с куртки😂😂😂».

Отметим, после завершения отдыха с детками артистка отправилась домой и обеспокоила поклонников заявлением.

Как выяснилось, Слава заболела вместе с детьми, поэтому вынуждена была посещать больницу, сдавать анализы и беспокоиться о состоянии малышей.

Когда с болезнью было покончено, звезда возобновила ведение профиля в Инстаграм и успела удивить целой порцией пикантных фото и видео. К примеру, Слава уже представила яркий снимок с концерта, на котором присутствовала в полупрозрачном темном платье с глубоким декольте. Затем Слава дополнила в разделе Стори представила серию видео и фото сделанных до выступления, а также чуть позже на самом концерте.

На кадрах также позировала и Виктория Смеюха - вторая участница группы.

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