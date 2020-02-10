Ирма Витовская дала откровенное интервью, в котором рассказала, почему ее задевают шутки "Квартала 95"

Украинская актриса театра и кино, продюсер и общественный деятель Ирма Витовская рассказала в интервью для журналистов издания "КП в Украине", что обижена на "Квартал 95" за их шутки.

Кроме того, она добавила, что до последнего думала якобы новогоднее заявление Владимира Зеленского - это лишь пиар-кампания нового сезона "Слуги народа" и не приведет к тому, что он на самом деле станет президентом Украины.

Актриса объяснила, что у нее есть ряд претензий из-за шуток юмористов "Квартала 95", ведь многие из них не думая, обижали украинскую нацию.

"В принципе, у меня есть определенные претензии и обиды из-за шуток "95 квартала". Многие из них унижали нацию, к которой я принадлежу. У меня, например, были непристойные работы, не очень удачные, провальные. Но если бы я решилась пойти на какую-то государственную должность, то попросила бы за них прощение. А когда делается вид, что этого как бы не было, то остается осадок", - рассказала Ирма Витовская.

Также ранее сообщалось, знаменитая актриса театра и кино Ирма Витовская высказалась о "голубях мира".

Она отметила, что украинские артисты, отправляющиеся на гастроли в Россию и говорящие, что они "за мир", должны, прежде всего, рассказывать правду о войне со сцены, на всю аудиторию.

"Есть такая черта характера — проституированность. Когда ты наступаешь на грабли с собственной совестью. Если ты говоришь, что мне нравится мир, мы за мир… Мне понравилось, как сказала Тарабарова: "Если ты за мир, то выходишь на сцену к микрофону и рассказываешь всю правду о войне". Вот так, на миллион людей. Вот это ты поехал нести мир и рассказываешь все как есть", - сказала актриса.

Напомним, что Ирма Витовская отказалась от русского языка.

Как сообщала Politeka, Ирма Витовская поставила на место "патриотов" Украины.

Также Politeka писала, что Ирма Витовская разнесла окружение Зеленского.



