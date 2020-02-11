Известная украинская певица Алина Гросу показала новое фото с отдыха в Австрии

На снимке Алина позирует в пальто с огромным воротником и поясом на талии. Волосы певица решила оставить распущенными, взявшись одной рукой за них. На заднем фоне можно увидеть историческую памятку Австрии в Вене, куда отправилась отдыхать Гросу. Как можно заметить, сейчас там снега нет, хотя и холодно. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Холодно, но душевно. Здравствуй, Вена! И доброй ночи, мои дорогие друзья. Мы объелись сосисок и счастливы. А вы были в Австрии?) Что любите из местной кухни?) может какие места посоветуете?)))", - написала Гросу под фото.

Фанаты успели поставить почти 7 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Вы очень красивая", "Что касается мест, то больше всего запомнился дом-музей Моцарта, туда обязательно стоит пойти, прям очень интересно)", "Два раза в Вене и один раз в Инсбруке была)) обожаю венские штрудели, просто объедение, венские сосиски) ну и торт Захер, конечно)", "Невероятная", "Самая крутая фотка за последнее время", "Красотка", "Только от туда. Разминулись. Советую Ribs of Vienna и 1516. Вкусно", "Венская опера лучшая ,а театр восхитительный".

Ранее мы сообщали, что украинская певица Алина Гросу, которая давно живет и работает в Москве, порадовала поклонников очередным модным луком.

В своем сториз в Instagram 24-летняя певица опубликовала короткое видео, на котором позирует в очень стильном образе.

На девушке – черное полупрозрачное ультракороткое платье, черные колготки-сеточка и такого же цвета замшевые ботфорты.

Алина сидит, закинув ногу на ногу, параллельно демонстрируя их длину и стройность.

Напомним, Гросу показала, как выглядела задолго до популярности и пластических операций

А еще Politeka писала, что Гросу кокетливо расстегнула платье и покрасовалась перед зеркалом

Также Politeka сообщала, что Гросу в бездонном декольте засветила все, что можно



