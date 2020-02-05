Известная украинская певица Алина Гросу показала снимок, где она маленькая в церкви
На снимке Алина позирует в белой одежде и с большим бантом на голове. Рядом можно увидеть двух женщин с завязанными платками на голове, также в белой одежде. Можно заметить и попа с большой бородой, который стоит рядом. Качество фото довольно слабое, но оно и понятно, ведь его сделали лет 20 назад. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не смогли оценить опубликованный снимок, как и написать комментарии. Все из-за того, что он размещен в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.
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Ранее мы сообщали, что Украинская певица Алина Гросу рассказала, что верит в магию чисел.
На фото певица предстала в элегантном белом платье, которое сзади оказалось расстегнутым до талии. Таким образом Гросу оголила свою спину. Девушка отметила, что 2 февраля – волшебный день, поэтому нужно обязательно загадать желание.
«Говорят, что если сегодня загадать желание, оно обязательно сбудется. Особенно если это произойдет в 2 часа 2 минуты. Я тут одна такая, которая верит в сказки?», - отметила артистка.
Сообщалось, что певица Алина Гросу показала фигуру в облегающем наряде.
Так на новых опубликованных Алиной кадрах со сториз, она позирует в насыщенного цвета бордо платье с изящным бантом в районе талии и внушительным V-образным декольте. Артистка отправилась за покупками и спросила у своих фолловеров, покупать ли ей платьице или нет.
Артиска вышла на прогулку с пышной укладкой и при макияже, стоит также отметить, что наряд который примеряла Гросу, очень ей к лицу. На ручках артистки также виднелся стильный маникюр.
Напомним, Гросу обтянула прелести тонкой тканью и показала себя со всех ракурсов
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