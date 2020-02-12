Актриса Анна Кошмал, известная по роли Жени в сериале «Сваты», изменилась до неузнаваемости

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, девушка сделала селфи, на котором она совсем не похожа на ту Женю, которую мы хорошо знаем по сериалу. Ее лицо очень вытянулось и похудело, а светлый цвет волос делает ее практически неузнаваемой. Более того, фото она сделала без макияжа, и даже без нарощенных ресниц.

Красотка еще не успела испортить свое лицо хирургическими вмешательствами по примеру других знаменитых актрис. Хотя, ее выдающиеся скулы, которые раньше скрашивала округлость ее щек, могли появиться только после удаления комков биша.

В целом, актриса никак не прокомментировала свой новый снимок, оставив лишь хештег: «спокойной ночи» и смайлики в виде поцелуев.

В комментариях поклонники Анны Кошмал отметили ее «естественную красоту» комплиментами, а также начали спрашивать, действительно ли начались съемки Сватов.

«Ты такая красивая, ты самая классная», «Ты очень красивая», «Красотка», «Такая естественная», «Красотка», «Такая вы красивая», «Анечка, Вы мой кумир. Сваты полюбила из-за Вас и Фёдора Добронравого», «Ангел», «Какая же вы красивая😍 просто слов нет», «Ваy! Ты просто невероятно красивая! Тебя стоит ждать в новом сезоне Сватов?», – отметили в сети.

На комментарии своих фолловеров Кошмал не отвечает.

Напомним, что Алла Кошмал, известная по роли Жени в ситкоме, озадачила поклонников снимком в свадебном наряде.

«С Днем рождения самого лучшего человека, которого я когда-либо встречала», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что снимок девушка сопровождала фотографией в свадебном платье. Рядом с ней можно заметить молодого человека. Поклонники уверены, что это муж звезды.

Напомним, что Добронравову вызвали скорую и срочно госпитализировали.

Как сообщала Politeka, Татьяна Васильева подозревает, что ее не включили в состав седьмого сезона «Сватов» за личных неприязненных.

Также Politeka писала, что Федор Добронравов стал дедушкой