Актриса и модель Валерия Товстолес из Женского квартала рассказала, как отдыхала в Берлине

Об этом девушка написала на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. По словам Товстолес, она очень хотела посетить Берлин со своим женихом, участником «Лиги смеха» Андреем Лузаном.

«Классика и Урбан, Арт, и даже бомжи, словно произведение искусства. Сочетание старой и новой архитектуры, свободная молодежь, берлинская стена, открытая любовь и ночная жизнь. Огромная столица, которую стоит посещать несколько раз, чтобы точно насладится в полной мере», - прокомментировала девушка свой визит в немецкую столицу.

По ее словам, ей понравилось, что немцы не смотрят друг на друга, не нарушают личные границы. Кроме этого, ее поразила свобода проявления личности, которая выражается у немецкой молодежи в цветных волосах, свободном стиле одежды и отсутствие мэйк апа.

«Я вдохновилась, ожила и хочу снова приехать в Берлин летом. Объездить его на самокатах, посетить галереи искусства, ну и конечно остаться в клубе на полтора дня», - призналась артистка.

Поклонники оценили рассказ артистки. За несколько часов фото собрало около тысячи лайков. Фолловеры стали забрасывать Леру комментариями.

«А немки какие? А то все кто был в Германии в шоке от их женщин», «Какой то мрачный город )», «Приедь лучше в Гамбург, он намного красивее чем Берлин», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Валерия и Андрей сообщили о своей помолвке в начале этого года. Пара познакомилась на съемках «Лиги смеха», где оба играли. Свои отношения Лера и Андрей долгое время не афишировали. Сейчас Валерия играет не только в «Лиге», но и является актрисой Женского квартала.

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