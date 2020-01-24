Відома українська гумористка Валерія Товстолес, зірка "95 Кварталу", показала новий образ в колготках і піджаку

На фото Лера позує в темному піджаку і колготки зі стразами. При цьому вона лягла на підлогу і вигнула спинку. Волосся у Товстолес при цьому розвивалися від вітру, ну або вона їх у цей момент відкинула назад. На тлі не було нічого, що дає привід припустити, що був змінений фон у фоторедакторі або спочатку такий був обраний. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Можливо нам українцям замислюватися про такі важливі речі, як екологія?) Франція була, до речі, першою країною, яка відмовилася від пластику. А в Швеції сміття роблять золото.

А усвідомлене споживання? Як воно можливе, коли ми бачимо гардероби зірок і пускати слину. Я себе вже не пускаю в ТЦ. Всі замовляю в інтернеті. Хоч так я можу себе вберегти від зайвих витрат. От іноді дивлюся на свою квартиру і розумію, що для існування мені б вистачило мало, все інше жадібність і непотріб", - написала знаменитість про проблему сміття.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Яка ж ти красива", "емм, Як-би ні, ну от взагалі", "Ну, нарешті-то".

Раніше ми повідомляли, що Зірка "Квартал 95" показала, як виглядала до популярності.

На своїй сторінці в соцмережі дівчина опублікувала архівні фото і розповіла про те, як починався її шлях до слави.

Вона позує в купальнику, на обкладинках модних журналів, на подіумі, демонструючи гарну підтягнуту фігуру і вміння подати себе перед камерою.

24-річна Лєра почала працювати з 13 років.

"Я роздавала листівки спочатку за 6 грн за годину, потім 8, потім 15, а потім на вулиці мене зустрів хлопець і порекомендував модельне агентство. З 15 років я ходила в модельну школу, потім вже робота з 16 років на місцевих показах в Дніпрі", - написала дівчина під фото.

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